Boca no encontró el “Timao” en Brasil

Mal trago de Boca por Brasil. En la tercera fecha de la zona E, cayó como visitante ante el Corinthians por 2-0 y acumuló su segunda caída en tres partidos. Maycon en dos oportunidades los tantos del “timao” que quedó como líder del grupo.

Le costó entrar en partido al equipo de Battaglia, Brasil siempre es una parada difícil aunque el Corinthians no llegaba en un buen momento, luego de perder el clásico en el fin de semana. Pero, Libertadores es otra cosa y en esa sintonía, el Xeneize aún no encuentra la brújula.

De entrada los brasileros mostraron credenciales, a los 5´ Fagner recibió por derecha y tiró un centro preciso al punto del penal para Maycon, quien le ganó a todos por arriba y de cabeza puso el 1-0.

Boca fue ensayando levantadas tibias, le hizo algo de efecto los cambios pero nunca inquietó a Cássio bajo los tres palos. Cerca del final llegó la sentencia; a los 32´ del segundo tiempo, un avance por izquierda de Williams llegó hasta el fondo, pelota el área donde entró solo Maycon, quien con un remate potente a quemarropa, sumó el segundo personal y el 2-0.

No le sobra nada al Corinthians, pero fue un equipo que supo explotar lo que tenía, cuidar el resultado y quedarse con el triunfo ante un preocupante Boca, que no genera juego y no tiene ideas a la hora de llegar al área contrario.

La fecha 4, Boca visitará al Always Ready en Bolivia el miércoles a las 21hs, necesito de sumar por lo menos un punto para aspirar a cerrar el grupo con triunfos de local.