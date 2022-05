Alberto Fernández, durísimo contra Villa

La situación del colombiano Sebastián Villa parece empeorar, luego de que una testigo presente evidencias que complican al delantero de Boca, que a pesar de la denuncia, será de la partida en el Xeneize el próximo fin de semana. Sobre los hechos de violencia, el presidente de la nación fue lapidario contra el delantero.

En una entrevista en “Radio con vos”, el presidente de la nación se refirió a la denuncia de violencia de género por parte del colombiano Sebastián Villa: “La Argentina tiene que ser respetuosa con el género que sea. No existe posibilidad de justificar que alguien por su sexo someta a otro. Esto que digo vale para todos los casos. No es posible que seamos tolerantes con estas cosas. La vida del otro vale tanto como la mía”.

Villa en la Justicia; no la tiene fácil la estrella de Boca

Además remarcó “El sometimiento sexual de la mujer por la decisión de un hombre me da un profundo asco. Esto no debería ser tema de debate en Argentina, deberíamos estar todos convencidos de que estas cosas no se pueden permitir”.