Caso de Hantavirus en Bariloche: un adolescente internado en grave estado

Un adolescente de 16 años fue internado en el Hospital Zonal de Bariloche tras contraer el síndrome cardiopulmonar por Hantavirus, confirmaron fuentes del oficiales. Las autoridades sanitarias iniciaron un seguimiento estricto del caso y lanzaron una campaña de prevención para la población de la ciudad y sus alrededores.

El menor presentó fiebre alta, dolores musculares intensos, náuseas y vómitos, síntomas típicos de la enfermedad. Desde el hospital indicaron que las pruebas de detección del virus se realizan en el mismo centro de salud y que se mantiene bajo observación estricta mientras evolucionan los resultados. El Hantavirus que circula en la región patagónica tiene la particularidad de poder transmitirse de persona a persona, aunque su principal vía sigue siendo el contacto con roedores y sus excreciones.

Los especialistas recordaron que el ratón colilargo es el principal reservorio del virus. Las infecciones suelen ocurrir en zonas suburbanas y rurales, sobre todo cuando las personas ingresan en galpones, depósitos o terrenos donde hay presencia de estos roedores. Incluso actividades recreativas, como caminatas por senderos no habilitados o recolección de leña en lugares cerrados, pueden generar riesgo de contagio si no se toman precauciones.

En caso de encontrar un roedor muerto, las autoridades recomiendan rociarlo con agua y lavandina al 10%, esperar media hora y manipularlo con guantes o bolsas a modo de protección. Luego debe ser colocado en doble bolsa y eliminado en pozos profundos o quemado de manera segura. Además, se aconseja ventilar durante una hora cualquier espacio cerrado que haya permanecido mucho tiempo sin uso, limpiar con lavandina y utilizar barbijos y protección ocular al manipular zonas con presencia de roedores.

En los hogares, mantener el lugar limpio y ordenado, cerrar adecuadamente puertas y ventanas, y desmalezar el entorno son medidas clave. También se recomienda usar ropa de trabajo adecuada y protección respiratoria al limpiar terrenos o galpones. Ante cualquier síntoma similar a gripe, fiebre o dolor muscular y abdominal, o si hubo contacto con roedores o personas sospechosas, los especialistas piden acudir de inmediato al centro médico más cercano.

Las autoridades de Bariloche intensifican además la comunicación con la población para prevenir nuevos contagios y alertan sobre la necesidad de extremar cuidados en zonas rurales y periurbanas. La rápida intervención del hospital y la difusión de las medidas de prevención buscan reducir el riesgo de que se repitan casos graves como el del adolescente internado.