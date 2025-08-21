Ruca Che celebró 30 años y se prepara para su reinauguración el 30 de agosto

El Estadio Ruca Che, inaugurado en 1995 en la ciudad de Neuquén, cumplió 30 años y se prepara para vivir una nueva etapa. Prima Multimedios realizó una cobertura especial desde el lugar a través del programa Grito Sagrado, conducido por Darío Tamborindegui, Paola Sambueza y Joaquín Morandi.

La jornada contó con la participación de referentes como Federico Bolan, vicepresidente de ECYDENSE (Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado); Esteban De la Fuente, quien jugó en Independiente de Neuquén en la mejor etapa de la provincia; Leandro Palladino —integrante de la Generación Dorada que ganó el Premundial 2001 en Neuquén— y Mario Sepúlveda, destacado basquetbolista neuquino y ganador de dos Argentinos de Selecciones, uno definido en el propio estadio.

Obras de remodelación y nuevas metas

La reinauguración está prevista para el 30 de agosto, tras una obra que demandó más de un año de trabajo y una inversión provincial de $340 millones. Entre las mejoras se incluyen:

Instalación de un nuevo piso de madera Guatambú , a cargo de la misma empresa que lo colocó en 1995.

Modernización de la iluminación y la cartelería.

Reparación del techo y pintura integral .

Renovación de vestuarios y creación de un guardarropa.

“Queremos que vuelva el básquet profesional, eso genera turismo y proyecta a Neuquén”, afirmó Federico Bolan. Las obras permitirán postular el estadio para fechas nacionales e internacionales avaladas por la FIBA y la Confederación Argentina de Básquet.

Un espacio abierto a la comunidad

Además de los eventos deportivos, el Ruca Che seguirá funcionando como un espacio de encuentro social y cultural. Clases, talleres y actividades para todas las edades forman parte de la programación. La reinauguración incluirá un amistoso de básquet, un encuentro de minibásquet y actividades abiertas con figuras invitadas.