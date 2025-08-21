Los palistas regionales le dieron buenas noticias a la Argentina en la jornada de jueves del Panamericano Junior que se disputan en Paraguay, destacándose el oro de la rionegrina Armais Sánchez en los 1500 metros y el bronce de Vicente Vergauven en los 1500 metros de los hombres, rama en la que el neuquino Diego Turner se colgó la de plata en el levantamiento olímpico.

Más allá del balance de los rionegrinos y neuquinos, Argentina también sumó al medallero la presea plateada que se quedó en manos de la pampeana Paulina Barreiro en los 500 metros del K1 damas.

Turner fue superado por Emanuel De la Rosa en la categoría hasta 79 kilos, una disciplina que le dio al país también el segundo puesto en damas, con la actuación de la santafesina María Paz Casadevall, uno de los grandes nombres del deporte nacional que se viene, ya que la joven de apenas 18 años de edad fue campeona mundial en el 2024.

Segunda edición

Los Panamericanos Junior cumple en Paraguay recién su segunda edición. Reservado para hombres y mujeres entre los 12 y 22 años de edad, significa una gran oportunidad para que las nuevas camadas obtengan visibilidad.

El cuadro sirve también de previa a los Olímpicos de la Juventud, que en 2026 tendrán como sede a la lejana Qatar.

Argentina se ha hecho presente en la capital paraguaya con una delegación compuesta por 338 atletas. Brasil, con 345, es la más numerosa de todas las presentes, además de liderar transitoriamente el medallero con 59 doradas, 34 de plata y 46 de bronce a la fecha.