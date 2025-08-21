Susto en la radio estatal LU19: se incendió un calefón en el cuarto piso y hubo que evacuar

Un incendio de importante magnitud se desató en un edificio de Roca al 300, en pleno centro de Cipolletti, donde funcionan la histórica radio LU19, la emisora estatal AM690 perteneciente a Radio Televisión Río Negro. El fuego comenzó tras la explosión de un calefón en un departamento del cuarto piso y obligó a evacuar de inmediato el lugar.

En ese departamento se encontraba una mujer que logró salir por sus propios medios y no sufrió heridas. Su hijo, que también vive allí, no estaba al momento de la explosión.

Una ambulancia del SIARME tuvo que intervenir para atender a una persona que estaba afectada por el humo

El estallido activó un fuerte operativo de emergencia. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que se propagaran a otros pisos. Además, personal de Tránsito municipal cortó las calles de la zona y efectivos de la comisaría 4ª se sumaron a las tareas de seguridad.

La Policía cerró el tránsito por la calle Roca para que pudieran trabajar los bomberos

Al operativo se agregaron una ambulancia del Siarme y equipos de Protección Civil, que asistieron a los vecinos y acompañaron la evacuación preventiva del edificio. El tránsito quedó interrumpido en varias cuadras del centro, lo que generó complicaciones para circular. Las autoridades pidieron evitar el sector hasta que finalicen las tareas de enfriamiento y control.

El departamento afectado por las llamas está ubicado en el cuarto piso, dos plantas más arriba de donde funciona la radio estatal, con sus estudios y sus oficinas administrativas.