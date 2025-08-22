Franco Armani terminó celebrando en una serie de penales que sirvió para darle a River la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores para enfrentar al candidato Palmeiras.

El arquero del Millonario contuvo el cuarto de Libertad, en definitiva el último de una serie que, además, tuvo otros remates desviados por parte del visitante que empató 1 a 1 durante los 90 minutos reglamentarios y terminó cayendo 3 a 1 sobre la medianoche.

Minutos más tarde del abrazo sentido con Enzo Pérez, el propio “Pulpo” Armani reconoció que su equipo jugó mal y sufrió, entre otras cosas.

“Veníamos mal en este tipo de definiciones, no se nos venía dando, es la realidad. Es una alegría haber clasificado. Se nos complicó después de nuestro gol. Hay que seguir mejorando, pero así será más fácil”, resumió el “1”.

En el mismo sentido, Pérez no ocultó las presiones por los penales. “El abrazo con él tiene que ver con eso. Lo vi llorando y queda claro que la presión se siente. Se hizo difícil”, comentó el capitán que también se fue reemplazado.

Palmeiras

El próximo rival de River será el Palmeiras que se paseó en su serie con Universitario de Perú a quien goleó 4 a 0 de visitante y terminó empatando sin goles como local, pero sin correr ningún tipo de peligro.

Además, el conjunto argentino jugará el primero en casa y deberá definir en la ciudad de San Pablo. Marcelo Gallardo buscará recuperar nombres importantes como Maximiliano Salas, Paulo Díaz y encontrar la mejor versión física de Juan Fernando Quintero.