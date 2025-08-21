El Abierto de Estados Unidos sorteó su cuadro principal y los argentinos conocen el camino en el último Grande de la temporada 2025 que no será fácil sobre la carpeta dura de Flushing Meadows.

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta del país en este momento, tendrá su estreno contra el italiano Matteo Arnaldi, mientras que en el cuadro femenino, la sorpresa del último Wimbledon, Solana Sierra hará su estreno contra la rumana Sorana Cirstea.

La primera ronda, lamentablemente tendrá un mano a mano entre nacionales. Tomás Echeverry pondrá primera ante su compatriota Camilo Ugo Carabelli.

Sebastián Báez todavía no conoce a su adversario. En los papeles le tocó el más accesible de todos porque debe esperar a uno de los ganadores de la qualy. Francisco Comesaña, por su parte, tendrá en frente a Aex Michelsen de Estados Unidos. Por último, Mariano Navone arrancará contra el anfitrión Marcos Giron.

Los candidatos de siempre

El cuadro principal tiene como candidatos a los nuevos dueños del circuito, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz. En el caso del mejor tenista del momento y último campeón, su primer rival en el cuadro será el checo Vit Copriva, mientras que el español tendrá enfrente a uno de los locales, Reilly Opelka.

Quien vuelve es el actual número 7 en el escalafón mundial, Novak Djokovic, quien deberá eliminarse en la primera fase con Learner Tien, también de Estados Unidos, después de un 2024 en el que no logró superar la tercera ronda de este importante certamen que supo ganar en cuatro oportunidades.

Aquí, en Argentina, se podrán ver los partidos a través de la pantalla del Premium de Disney+.