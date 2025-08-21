River empató con Libertad de Paraguay (1 a 1) en el Monumental por la revancha de los octavos de final de Copa Libertadores y selló su clasificación en los penales 3 a 1, pero jugando un muy mal segundo tiempo.

Desdibujado terminó el local, más allá de la temprana expulsión de Giuliano Galoppo a los 6 minutos del complemento, lució hasta tocado desde lo físico. Perdió a Paulo Díaz en el complemento por esa razón, más tarde a Sebastián Driussi por el tobillo de la pierna izquierda y hasta Enzo Pérez terminó corriendo hacia la salida sin resto.

A la visita le faltó peso en los últimos metros, más allá de un buen remate de Sanabria desde media distancia que provocó la intervención de Franco Armani.

Aquellos primeros 10 minutos de presión en campo rival y buen movimiento de pelota quedó en el olvido en un Monumental expectante, tenso, hasta preocupado por el nivel del equipo.

Toda la segunda mitad se jugó como quiso Libertad que movió la pelota y desgastó a River que se aferró al aguante. En los penales, finalmente, se le terminó dando tras 8 definiciones adversas. El visitante erró dos y Franco Armani atajó uno. Por el lado del ganador, quien falló fue el neuquino Marcos Acuña, en el tercer turno de la serie.

Ahora, el que se viene es Palmeiras, el poderoso equipo brasilero. Deberá mejorar muchísimo River para soñar con tener alguna chance.

La tanda de penales

Cuarto de Libertad. Marcelo Fernández y atajó Armani. Clasificó River 3 a 1 en definición por penales.

Cuarto de River. Martínez Quarta cruza el remate, engaña al arquero.

Tercero de Libertad.Caballero la tira afuera. Fue al palo derecho de Armani que hacia allí.

Tercero para River. Acuña y pierde el duelo ante el arquero Silva que fue sobre su palo derecho. La serie está 2 a 1 para River.

Segundo de Libertad. Viera. Go, al palo izquierdo de Armani que se jugó que le pateaba al medio.

Segundo de River. Patea Borja. Gol. Ángulo izquierdo del arquero Silva. Fue para el otro lado, pero no llegaba de ninguna manera.

Primero de Libertad. Recalde al palo. Armani había ido para el otro lado, pero el paraguayo erró.

Arrancó River pateando por intermedio de Nacho Fernández. Gol, palo izquierdo del arquero Silva que fue para el otro lado.

Acciones del segundo tiempo

Final del partido. Hay penales en el Monumental tras un flojísimo segundo tiempo del equipo argentino que terminó con uno menos por la expulsión de Galoppo a los 6 minutos de este período.

43 Minutos del segundo tiempo. Cambio en Libertad, ingresó Jorge Recalde por Aguilar.

32 Minutos del segundo tiempo. Doble cambio en River. Kevin Castaño por Pérez e Ian Subiabre por Colidio. En Libertad también doble cambio Rodrigo Villalba por Franco y Ángel Cardozo por Sanabria.

31 Minutos del segundo tiempo. Aparece Armani para River. Sanabria remató de larga distancia, el arquero fue abajo para tirar la pelota al tiro de esquina.

28 Minutos del segundo tiempo. Lo tuvo Libertad en los pies de Melgarejo. Perdió Enzo Pérez en mitad de cancha y salió la contra. El 10 corrió por izquierda, su remate salió desviado.

24 Minutos del segundo tiempo. Amarilla para Nacho Fernández en River.

23 Minutos del segundo tiempo. Cambio en River. Ingresó Miguel Borja por Driussi.

22 Minutos del segundo tiempo. Amarilla para Montiel en River.

15 Minutos. Doble cambio en Libertad. Ingresaron Marcelo Fernández por Hugo Fernández y Hernesto Caballero por Campuzano.

8 Minutos del segundo tiempo. Cambio en River. Se fue Quinter e ingresó Matías Galarza.

6 Minutos del segundo tiempo. Expulsado Galoppo en River por segunda amarilla. La protesta del local tiene que ver con que un minuto antes, Rojas de Libertad también cometió una infracción similar que no amerió la segunda amonestación por parte del árbitro.

22:35 comenzó el segundo tiempo. Cambio para el segundo tiempo. Se fue lesionado Paulo Díaz en River e ingreso Sebastián Boselli en la última línea.

El dueño de casa comenzó con todo y se plantó en el campo de un rival al que le costó salir del escenario de esos primeros minutos, pero cuando pudo lograrlo desnudó problemas defensivos en el equipo de Marcelo Gallardo.

Paulo Díaz no está en plenitud física y Lucas Martínez Quarta regresa de una lesión. Los laterales Gonzalo Montiel y Marcos Acuña siempre suelen ser más productivos en ataque y Libertad se dio cuenta de todo eso.

La apertura del marcador llegó a los 28 minutos, con un gran pase de Acuña desde la izquierda para el ingreso de Facundo Colidio. El delantero definió al travesaño y su compañero Sebastián Driussi empujó de cabeza al gol, tomando el rebote de palomita dentro del área chica.

Parecía que la noche se encaminaba para el Millonario, que se desmoronaba todo lo planeado por el visitante. Sin embargo, a los 42, un tiro de esquina desde la derecha encontró a Robert Rojas picando al primer palo y el “Sicario” con un gran anticipo de cabeza puso las cosas como al principio.

La igualdad no fue la única mala noticia para River que a las molestias físicas de Díaz en el fondo suma a Driussi, maltrecho en su tobillo izquierdo que lo viene condicionando desde el Mundial de Clubes.

Acciones del primer tiempo

42 Minutos. Gol de Libertad. Rojas. El Sicario de cabeza a la salida de un tiro de esquina desde la derecha. Picó al primer palo y anticipó a su marca. Gran gol de pelota parada.

28 Minutos. Gol de River, Driussi. Gran pase de Acuña de izquierda a derecha, tres dedos para el ingreso de Colidio que punteó la pelota al travesaño. Driussi llegó desde atrás para empujar de cabeza al gol de River.

23 Minutos. La más clara para River. Pase de Quintero a Nacho Fernández dentro del área. Remató débil, controló el arquero.

20 Minutos. Amonestado Galoppo en River por una infracción en la mitad de la cancha.

18 Minutos. Tiro libre para River. Quintero, desde muy lejos, le pega fuerta, sale alto, cerca del travesaño. Fue amonestado Franco en Libertad.

12 Minutos. Llega Libertad. La manejó Melgarejo. Martínez Quarta cerró de cabeza en la boca del arco.

9 Minutos. Todo sucede en campo de Libertad. River presiona y tiene circulación de pelota. Los paraguayos cierran espacios cerca de su arquero.

3 Minutos. Primer remate de River al arco. Galoppo desde afuera del área. Controló el arquero Silva.

21:30 Comenzó el partido

Tras el 0-0 en la ida, Marcelo Gallardo podrá contar con Lucas Martínez Quarta y Juan Fernando Quintero entre los convocados, mientras que Maximiliano Salas sigue afuera. El colombiano fue confirmado como titular, a pesar de haber salido en el entretiempo del último partido por un dolor en la rodilla. El zaguero retorna tras un esguince de rodilla derecha que lo tuvo tres semanas afuera. Por otra parte, Salas que arrastraba la misma lesión que Martínez Quarta, no podrá estar a disposición y reaparecería más adelante.

River mantiene un invicto de siete encuentros y, tras la victoria 4-2 contra Godoy Cruz en el torneo local con un equipo que alineó mayoría de suplentes, Gallardo realizará algunos cambios respecto al 0-0 ante Libertad de la ida. Sebastián Driussi se mete en el once en lugar de Miguel Borja, mientras que Giuliano Galoppo lo hará en lugar de Kevin Castaño. Por otra parte, tanto Quintero como Nacho Fernández pelean por un puesto en lugar de Santiago Lencina y la otra duda es si Martínez Quarta es titular o Sebastián Boselli continúa de arranque.

Por el lado del Gumarelo, que llega con una racha de seis partidos sin derrotas, acumula tres empates consecutivos. En su última presentación igualó 0-0 con Olimpia en el clásico, resultado que lo dejó sexto en el torneo paraguayo con 12 puntos, a seis del líder Cerro Porteño. El equipo no presentaría modificaciones respecto de la ida, con el arquero Rodrigo Morínigo aún lesionado y reemplazado por Martín Silva.

Formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez; Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Iván Franco, Gustavo Aguilar, Hugo Fernández; y Lorenzo Melgarejo. DT: Sergio Aquino.

Estadio: Andrés Matonte (Uruguay).

Árbitro: Mas Monumental.