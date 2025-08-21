Godoy Cruz perdió como local ante el Atlético Mineiro 1 a 0 por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 y se despidió de la competencia con un global de 3 a 1 ya que en la ida también había caido como visitante en Brasil.

Lo mejor del conjunto mendocino que ahora dirige Walter Ribonetto se vio en el primer tiempo, cuando se vio perjudicado en el arranque del partido por el penal que no le otorgaron a los dos minutos.

Más allá de esa jugada puntual, el Tomba acumuló méritos ofensivos como para abrir el marcador en ese período. No lo consiguió, se fueron al descanso en cero y al regreso los brasileros golpearon fuerte de entrada.

En el amanecer del complemento, llegando a los dos minutos, Natanael sacó un gran remate recostado sobre la derecha y la pelota cruza superó la estirada de Franco Petroli. Con este resultado parcial, el conjunto mendocino necesita dos tantos para llevar la definición a los penales.

El resto del complemento se jugó todo en campo de Mineiro, que sin embargo nunca lo sufrió. Godoy Cruz movió la pelota de lado a lado, pero sin mayor profundidad y de esta manera la clasificación del conjunto visitante se fue consolidando, no corrió peligro redondeó un global de 3 a 1 para meterse entre los mejores o equipos de la Copa Libertadores.

Para destacar que después del maltrato policial de los brasileros a los hinchas de Godoy Cruz en el primer partido de la serie y luego de la noche negra en Avellaneda, todo se desarrolló en los carriles normales en Mendoza, donde un puñado de hinchas visitantes se ubicaron detrás de uno de los arcos.

Formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo Pol Fernández, Vicente Poggi; Santino Andino, Facundo Altamira y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco, Tomás Cuello, Gustavo Scarpa; Rony y Hulk. DT: Cuca.