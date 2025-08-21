¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 21 de Agosto, Neuquén, Argentina
Policiales

Choque en Avenida Mosconi dejó tránsito interrumpido a la tarde

Durante el jueves, un siniestro vial en la ex Ruta 22 interrumpió la circulación en sentido Oeste.

Por Redacción

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 21:29
Un siniestro vial ocurrió durante la tarde de este jueves en Avenida Mosconi (ex Ruta 22), en Neuquén Capital, cuando dos vehículos colisionaron en la intersección que atraviesa la zona céntrica. Uno de los autos involucrados, una Fiat Strada blanca, sufrió daños en su parte frontal izquierda.

El tránsito en sentido Oeste permaneció interrumpido mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales y personal de tránsito, pero ya fue normalizado pasadas las horas pico.

Hasta el momento, no se informó sobre personas heridas de gravedad ni sobre las causas del accidente, que son materia de investigación.

