Choque en Avenida Mosconi dejó tránsito interrumpido a la tarde

Un siniestro vial ocurrió durante la tarde de este jueves en Avenida Mosconi (ex Ruta 22), en Neuquén Capital, cuando dos vehículos colisionaron en la intersección que atraviesa la zona céntrica. Uno de los autos involucrados, una Fiat Strada blanca, sufrió daños en su parte frontal izquierda.

El tránsito en sentido Oeste permaneció interrumpido mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales y personal de tránsito, pero ya fue normalizado pasadas las horas pico.

Hasta el momento, no se informó sobre personas heridas de gravedad ni sobre las causas del accidente, que son materia de investigación.