Jueves 21 de Agosto, Neuquén, Argentina
Deportes

Lanús eliminó por penales a Central Córdoba y sueña en la Copa Sudamericana

El Granate recibía al Ferroviario en el Néstor Díaz Pérez con la misión de revertir el 1-0 de la ida y asegurar su lugar en los cuartos de final. Lo logró y ahora va por Fluminense.

Por Marcelo Figueroa
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 23:43
Lanús y Central Córdoba se enfrentaron en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras el 1-0 obtenido por los santiagueños en el Madre de Ciudades, el Granate tenía que ganar para al menos forzar a los penales para seguir con vida en el torneo continental.

 

Cuando todo parecía indicar que no podía lograr el objetivo, Aquino logró el 1-1 global en el minuto 91.

Desde los doce pasos, el Granate no falló ninguno. Por el lado de los santiagueños, Cufré y Verón comenzaron erraticos la tanda de su equipo, lo que le dio la serie 4-2 a los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

En cuartos de final, habrá cruce contra Fluminense de Brasil. El martes 16 de septiembre, en el Sur del Gran Buenos Aires. Siete días después, la vuelta en Río de Janeiro.

