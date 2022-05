La Gran Cholo Simeone en el Wanda Metropolitran

El Atlético Madrid encendió una vez más la polémica en La Liga, con una decisión que promete tener otro capítulo en la larga historia de disputa deportiva entre el Real Madid y los Colchoneros.

El conjunto que dirige Diego Simeone se opone a hacer el histórico pasillo, habitual reconocimiento que se otorga al ganador del Campeonato. El sábado pasado, Real Madrid goleó al Espanyol por 4-0, levantó su título liguero número 35 y en la próxima fecha deberá visitar el Wanda Metropolitano

En el país ibérico hay una vieja costumbre futbolera que indica que cuando un equipo se corona campeón de una liga, en la fecha siguiente los rivales saltan al campo de juego primeros para esperarlos formados en fila al pie de la cancha para agasajarlos con aplausos en su ingreso al verde césped. Hasta el momento, a dicha tradición no le importan los colores ni las rivalidades.

No obstante, parece ser que el Colchonero le puso punto final al histórico pasillo. “Algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deban pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación”, argumenta la entidad en un comunicado oficial. "Bajo ningún concepto el Atlético de Madrid va a colaborar en este intento de escarnio en el que se olvidan por completo los verdaderos valores del deporte y se fomenta la crispación y el enfrentamiento".

Desde la institución colchonera utilizan algunos precedentes muy cercanos y personales, ya que al inicio de esta temporada, el Celta decidió no hacerles pasillo a ellos y no hubo ninguna polémica al respecto. "El Atleti es el último campeón de Liga. ¿Alguien recuerda alguna polémica sobre si debía recibir pasillo de su primer rival después de conquistar el título? No, porque no hubo debate", destacan, para luego añadir: "Hemos protagonizado varias situaciones similares en los últimos años tras conquistar diferentes títulos, entre ellos dos Ligas, y en algunas ocasiones se produjo algún tipo de homenaje por parte del equipo rival hacia nuestro equipo campeón y en otras no, pero nunca se generó una expectación ni una polémica tan exagerada y artificial como la que estamos viviendo las últimas semanas".

"El objetivo no puede ser crear tensión y enrarecer el ambiente. Nosotros recibimos el pasillo en el primer partido que jugamos como locales, por parte del Elche. Con naturalidad, agradecidos y, obviamente, sin ninguna exigencia", esgrimen en el comunicado oficial como otro de los argumentos, para dejar una conclusión final: "Tan importante es saber perder como lo es saber ganar. Desde el Atleti no pretendemos imponer nada a los demás. Está claro que tenemos otra forma de entender la vida".