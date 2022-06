Por el arquero bailarín modificaron el reglamento en penales

La International Football Association Board, modificó el reglamento para los penales, tras la insólita actitud que tuvo el arquero australiano, Andrew Redmayne.

Fue en la tanda de penales con Perú en Qatar, cuando Redmayne empezó a realizar unos extraños pasos de baile que no permitían concentración en sus rivales. Por eso, la International Board, obligará a los guardametas a tener los dos pies sobre la línea de gol antes de la ejecución desde los 12 pasos. Esto rige a partir del 1 de julio.

En este contexto, también se aclaró que no habrá sanciones por tener un pie por detrás de la línea de meta en el momento en que se ejecute el lanzamiento.

Por su parte, el arquero australiano, comentó a medios internacionales que su técnica es una estrategia para que el rival “no sepa a dónde me voy a tirar” y para que, además, “se ponga nervioso”. No es la primera vez que Redmayne realiza esta maniobra que, finalmente, ya no podrá ser utilizada.