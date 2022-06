La surrealista denuncia a Dominic Thiem por sus gritos

Dominic Thiem será una de las bajas sensibles que tendrá Wimbledon para esta temporada. El tenista, que hace un año está afuera del circuito por una lesión en la muñeca, regresó en marzo perdiendo los siete partidos que jugó y sin encontrar las sensaciones con la raqueta. En su camino por Madrid, Roma y Roland Garros, el austriaco solo conoce la derrota.

Ahora, Thiem decidió hacer un alto y volver a ponerse en forma física y mental para regresar, perdiéndose con esto Wimbledon. Mientras se entrena en Traiskirchen, ciudad de Austria, ubicada al sur de Viena, preparando su vuelta, contó ayer a medios locales, una anécdota más que curiosa con él de protagonista, con sus vecinos y con la Policía.

La noticia corrió rápidamente dada la notoriedad del tenista austríaco y los periodista de su país se hicieron eco de este hecho, ya que las fuerzas del orden se presentaron en su domicilio por una denuncia de sus vecinos.

Los gemidos continuos mientras entrenaba, por espacio de algunas horas, hicieron creer a los vecinos del barrio que en la casa de Dominic Thiem se estaba grabando una película de contenido para adultos.

Cuando la Policía llegó pudo comprobar que lo que los vecinos escuchaban no eran más que los gritos de Thiem mientras entrenaba. "No es la primera vez que me pasa esto. Es divertido, y lo entiendo. A veces cuando entreno grito mucho y hago ruidos raros", afirmó.

Y mientras, se prepara para los próximos torneos, salvo Wimbledon: "Fue una decisión complicada, pero también fue lo más inteligente", concluyó