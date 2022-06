Sebastián Villa pidió postergar su indagatoria

El futbolista de Boca Juniors denunciado por abuso sexual e intento de homicidio, Sebastián Villa, pidió postergar la indagatoria prevista para este viernes, debido a que coincide con la fecha de un partido correspondiente a la Liga Profesional.

La fiscal especializada en violencia de género de Esteban Echeverría a cargo de la instrucción del caso Vanesa González había citado a declarar al imputado. Sin embargo, la defensa de este solicitó el cambio de fecha de la misma para que el deportista colombiano pueda disputar el partido contra Unión de Santa Fe en La Bombonera.

Se trata de un paso clave en el marco de la investigación iniciada a raíz de la denuncia por el presunto abuso sexual con acceso carnal que presentó una joven de 26 años por un hecho ocurrido en junio de 2021 en una casa de un country de la localidad bonaerense Canning.

El día de la indagatoria, Villa debería concentrar con el resto del plantel de su club en el hotel Intercontinental, con miras a afrontar el partido por el torneo local frente a Unión, donde el técnico Sebastián Battaglia pondría suplentes, siendo el delantero colombiano un habitual titular.

Esta decisión del DT tiene que ver con el viaje del lunes a Brasil para el duelo contra Corinthians por Copa Libertadores, el compromiso más importante del año hasta ahora para el equipo.

El juez de garantías de Lomas de Zamora Javier Mafici Moore, quien había rechazado el pedido de detención del futbolista, será el encargado de definir la situación, una vez planteado de manera oficial el recurso de la defensa de Villa.

En caso de ser indagado, y de su testimonio, sería la primera vez que el acusado hable sobre el hecho en el que fue denunciado. Hasta ahora, la causa cuenta con un informe psiquiátrico de él, en el que se asegura que es imputable y que está en pleno uso de sus facultades mentales.

Luego del rechazo de la prisión preventiva pedida por la fiscalía, a raíz de que el juez consideró que no había peligro de fuga y que no la declaración de la supuesta víctima no era suficiente para encarcelarlo, el magistrado también negó el pedido de eximición de prisión realizado por el abogado Martín Polo, defensor de Villa.

La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de mayo en la UFI 3 de Esteban Echeverría y a los tres días fue ratificada de manera presencial por la denunciante en la fiscalía.

En su relato, la víctima contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country "Venado II" de la localidad bonaerense de Canning, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.

De acuerdo a la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador.

Una vez en la casa del acusado, este la habría encerrado en una habitación y abusado sexualmente de ella. Además, la habría intentado sofocar.

También brindaron su testimonio las médicas del Hospital Penna que atendieron a Doldán en la noche que habrían ocurrido los hechos. Una de las doctoras que la atendió verificó que la firma inserta en el certificado de atención era la suya, en tanto que otra dijo no haber recordado atender a la denunciante ni que tuviera signos de abuso sexual.