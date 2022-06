Delfina Pignatiello anunció su retiro de la natación

Conmoción en el deporte argentino. Delfina Pignatiello, joven promesa de la natación que venía de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, anunció su retiro profesional de la actividad a los 22 años.

La nadadora, que fue campeona mundial juvenil en Indianapolis 2017, y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, escribió una sentida carta y la publicó en sus redes sociales. Allí explicó que “hace unos meses” decidió alejarse de la competencia.

"En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión", expresó Pignatiello, quien conquistó tres medallas doradas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y añadió: "El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo".

En la carta, la joven cuenta que encontró una nueva pasión: "Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar devuelta".

La corta pero exitosa carrera de Delfi Pignatiello

Fue bicampeona en el Mundial Junior de Indianapolis 2017 (en 800 y 1500 metros libres). A su vez, en ese certamen obtuvo la medalla plateada en los 400 metros libres.

Al año siguiente, conquistó dos medallas plateadas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (en 400 y 800 metros libres).

Brilló en los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde ganó tres medallas doradas (400, 800 y 1500 metros libres): se convirtió en la primera nadadora argentina en ganar tres preseas doradas en unos Panamericanos.

En el Tour Mare Nostrum 2019 obtuvo las mejores marcas de su carrera: récord sudamericano en los 1500 metros libre (15:51:68, medalla dorada), 8:24.33 en 800 metros libres (récord sudamericano, medalla plateada) y 4:06:61 en 400 metros libres (récord argentino, medalla plateada).

Pignatiello participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020: finalizó en el puesto 29° en los 1500 metros libres y en el 27° en los 800 metros libres. Fue su última competencia oficial.

La carta de Delfina Pignatiello anunciando su retiro

En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión. Ahora quisiera contarles que hace unos meses tome la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia. El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo. Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar devuelta.

Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo.

Siempre los alenté a perseguir sus sueños. Hoy agrego: anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego! Elijan siempre su camino de corazón, con amor, valentía y dedicación. Ojalá se conviertan en el niñx que siempre quisieron ser.

Delfi