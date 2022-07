Los 8 mejores de la Liga Confluencia

Después de una fase de grupos peleada, se jugaron los octavos de final de la Liga Confluencia. Se vivió una jornada llena de fútbol en diferentes localidades de la provincia de Rio Negro, con cotejos durísimos y otros que sellaron su clasificación a puro gol.

Este fue el caso de La Amistad que venció por 3 a 1 a Deportivo Roca en uno de los encuentros que más expectativa generaba y no defraudó. Con mucho fútbol, el equipo cipoleño demostró porqué clasificó primero de su zona y con contundencia dejó en el camino al “Naranja”.

Otro que tuvo una lluvia de goles fue el partido entre U.D Catriel vs Atlético Regina. Disputado en todas las zonas del campo, los tantos comenzaron a caer para ambos conjuntos. Pero el boleto a cuartos se lo quedó Catriel que ganó 4 a 3 en su cancha.

El actual campeón, Pillmatún, la tuvo difícil frente a CIMAC. Con un gol de Lucas Santos y un doblete de Maximiliano Sepúlveda, logró dar vuelta el resultado y clasificar ganando 3 a 2. Por otro lado, Unión A.P que hizo una gran fase de grupos, quedando líder en su zona, mostró la chapa frente a San Martín ganando con firmeza por 3 a 1.

Los cotejos más disputados se dieron entre Cipolleti vs Deportivo Huergo y Arg. Del Norte vs 25 de Mayo. Tanto el “Albinegro” como el equipo roquense ganaron por la mínima a sus rivales para pasar a cuartos de final. Para 25 el tanto lo convirtió Jorge Romero, en Cipo, Nello Matías Sosa fue el héroe.

Los empates se dieron en dos partidos. En Regina, Círculo Italiano y Fernández Oro igualaron 1 a 1, la definición se dió desde los doce pasos donde Círculo metió 4 y Oro 2. En la cancha de Maracacinho también las cosas terminaron igualadas 2 a 2 frente a Deportivo Mainqué. En una emocionante tanda de penales, los de Mainqué se quedaron con el pase ganando 3 a 2.

Con los ocho mejores equipos ya definidos, así quedaron los cruces de cuartos de final:

La Amistad vs 25 de Mayo ; Cipolletti vs Círculo Italiano: U. D. Catriel vs Dep. Mainqué; A. Pillmatún vs Unión A.P.

Los días y horarios de los cruces serán definidos el miércoles 13 de julio en la reunión semanal de la Liga Deportiva Confluencia.