Jugadoras de Inglaterra buscan evitar situaciones incómodas

Las jugadoras de la selección inglesa de fútbol le propusieron a Nike, marca deportiva que las viste, cambiar el blanco de los pantalones para evitar situaciones incómodas durante el periodo de menstruación.

Beth Mead, delantera del Arsenal y una de las voces cantantes del grupo, confirmó las intenciones de sus compañeras tras el debut en el Mundial que se disputa en Inglaterra “Esperemos que lo cambien. [...] El blanco no es muy práctico cuando estamos en ese periodo del mes”.

También dijo lo suyo la mediocampista Georgia Stanway, que acaba de cambiar el Manchester City por el Bayern de Múnich y una de las mejores de su selección , afirmó el sentir del combinado inglés tras ser nombrada: “Sabemos que es difícil porque todos asociamos a Inglaterra con el blanco, pero es algo que nos atañe como grupo de mujeres”. Y añadió: “Luego, cuando estás sobre el césped, te olvidas de todo y nada importa más que defender la camiseta de tu país”.

Inglaterra, ha vestido históricamente de blanco, pero ha ido rotando el color de los pantalones con el azul marino. Sin ir más lejos, los jugadores de la selección masculina mezclaron ambas prendas durante los partidos de la última Eurocopa, en la que fueron subcampeones tras caer en la final ante Italia.

No obstante, el debate no solo se ha producido en el mundo del fútbol. En Wimbledon, la jugadora británica de dobles mixtos Alicia Barnett, que venció a Venus Williams y Jamie Murray en los octavos de final de la presente edición junto a su compañero Jonny O’Mara, también sugirió cambiar el mítico código de vestimenta del torneo. “Creo que algunas tradiciones podrían cambiarse. No es fácil jugar de blanco cuando tienes la regla, aunque las mujeres podemos lidiar con ello. Somos muy duras para este tipo de cosas”, aseguró