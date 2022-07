McEnroe: "Es una locura que Djokovic no juegue US Open"

Tras confirmarse hoy la postura de los organizadores del US Open de mantener las directrices del gobierno de Estados Unidos sobre personas no vacunadas contra el Covid 19, el exjugador norteamericano John McEnroe, salió a bancar a Novak Djokovic, que por el momento se quedaría sin jugar otro Grand Slam.

"Tenemos que encontrar una manera para que Novak Djokovic pueda jugar el US Open. ¿Cómo es posible que un campeón de sus características no pueda jugar el torneo? Acaba de ganar Wimbledon. No estoy de acuerdo con su decisión de no vacunarse contra el coronavirus, pero la respeto", aseguró el extenista.

McEnroe hizo alusión a la no participación del serbio en Australia después de haber entrado en el país y posteriormente ser deportado: "Ya ha sido deportado de Australia y ahora parece que la situación es la misma. Espero que alguien pueda encontrar la manera de resolver esto. Es una locura que Novak se pierda el US Open viendo su actual estado", añadió.

El ex tenista piensa que es un agravio que jugadores no vacunados de Estados Unidos puedan jugar y los de fuera no: "Si los jugadores estadounidenses no vacunados pueden jugar, se debe permitir que Djokovic juegue también. Es una de las leyendas de este deporte", finalizó