Djokovic: "Si no juego US Open, no es el fin del mundo"

A falta de unas semanas para el inicio del US Open 2022, los focos empiezan a apuntar a Novak Djokovic. El flamante ganador de Wimbledon vuelve a estar en el centro de las miradas dado que Estados Unidos, por el momento, impide la entrada a quienes no hayan sido vacunados contra el Covid-19.

Djokovic, que ya sufrió en Australia la problemática de mostrarse contrario a la vacuna, podría quedarse fuera del último Grand Slam de la temporada. Sin embargo, tal y como comentó en rueda de prensa, aún mantiene la esperanza de estar allí.

En las últimas horas, Nole estuvo presente en la presentación de un complejo tenístico en Visoko (Bosnia) y se refirió a la posibilidad de jugar o, por el contario, quedarse fuera del torneo estadounidense. "Si tengo permiso, estaré allí. Si no lo tengo, no iré, no es el fin del mundo", reconoció.

Además, explicó que "soy un tenista profesional, no me meto en política ni en nada porque eso no me interesa. Tengo mi postura y soy partidario de la libertad de elegir lo que más conviene. Respeto todo y a todos, y espero que la gente al menos respete mi decisión".

En este acto, Djokovic también aclaró que no quiere vivir un episodio similar al del Australian Open de este año: "No voy a ir a Estados Unidos si no tengo permiso, ya que lo ocurrido en Australia para mí no fue nada agradable”. En este sentido, aclaró que "la gente todavía piensa que forcé mi viaje a Australia y traté de entrar sin papeles, permiso o exención; no es cierto".

De cara al futuro, reconoció que "me encantaría volver a Australia. Me encanta Australia, obtuve mis mejores resultados de Grand Slam en ese país. Ojalá pueda estar allí en enero porque quiero estar allí y también quiero estar en Nueva York. Quiero estar en Estados Unidos y en todos los lugares donde pueda jugar", concluyó.