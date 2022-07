Meza: "Creo que los árbitros entran mal predispuestos con nosotros"

Cipolletti logró revertir su mal momento con resultados, en los últimos partidos sumó 7 puntos vitales que lo sacaron de la zona del descenso y lo colocaron directo entre los 8 mejores.

Uno de los referentes del equipo, Brian Meza comentó en Grito Sagrado este presente del club en el Federal A. Después de una seguidilla de triunfos que los ayudó a resurgir del fondo, el jugador tiene claro cuáles son los objetivos:

En el último partido Cipolletti recibió a Bolivar en la “visera de cemento”, un cotejo muy cerrado que culminó con un 0 a 0. El “5” del albinegro confesó que en el vestuario quedó la bronca por no ganar pero que a la larga ese empate iba a sumar:

El torneo Federal A se caracteriza por ser uno de los mas parejos y difíciles del fútbol argentino. Bien claro lo tiene Meza, que ya ha hecho su carrera jugando para diferentes equipos que buscan el ascenso. Cipolletti tiene esa ambición desde hace años, y él, quien es uno de los capitanes lo tiene muy presente:

En los últimos partidos, el equipo de Medero ha padecido de los pésimos arbitrajes que dañan nuestro fútbol. El más alevoso fue el encuentro frente a Sp. Peñarol donde terminaron con dos expulsados y 10 minutos de adición. Brian dió su opinión al respecto:

“Tengo que ser sincero y me hago cargo de lo que digo, creo que los árbitros ya entran mal predispuestos con nosotros y es una opinión muy personal. En San Juan fue bochornoso lo que hizo Correa, y con esto no nos excusamos, si a nosotros nos empataban el partido nos iba a salir carísimo. Yo no digo que nos favorezcan, pero que no nos perjudiquen. Está a la vista de todos, trataremos de competir hasta donde nos dejen”