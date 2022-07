Martín Suriani: “Hay mucho talento en la zona”

Se preparan los motores para un fin de semana imperdible en Zapala, donde se correrá la quinta fecha del rally provincial. Más de 100 binomios colmaron las inscripciones, pero sin duda el nombre destacado es Martín Suriani, que dejará un instante las competencias nacionales para recorrer las rutas de su casa.

“Yo he ido a varias carreras a ver o acompañar algún amigo, pero tenía ganas de vivirla desde adentro. Saber cómo se maneja la categoría, cómo llegaron a tener esta cantidad impresionante de autos. Nosotros ya tenemos contacto con el rally provincial de cada lugar y no es para nada normal que una categoría tenga 100 autos. Es muy bueno lo que están haciendo acá” confesó el Piloto en Grito Sagrado.

La decisión de participar llega en el momento perfecto para el Rally provincial, donde cada fecha sigue creciendo en convocatoria. Desde la primera en Aluminé, hasta el recorrido por San Martín de los Andes, El Chocón y Plaza Huincul. La categoría sigue rugiendo fuerte y Suriani sabe que hay mucho futuro en Neuquén:

“Ojalá que el día de mañana no seamos solo Ale Cancio y yo, y podamos ser muchos más. Creo que hay mucho talento acá en la zona, pero por ahí es difícil llegar. Teniendo 100 autos en nuestra categoría provincial, creo que es inevitable que de acá a tres o cuatro años tengamos más pilotos en el nacional” Declaró en el programa deportivo de 24/7.

Con grandes objetivos en la lista, el oriundo de Neuquén también piensa en la “Vuelta a la Manzana”. Competencia que corrió 1 vez y la segunda no la pudo completar. Pero la localía genera un sentimiento extra de entusiasmo para él:

“Siempre es lindo correr cerca de casa, pero también soy consciente de que la Manzana ya la he corrido y tenemos pilotos como Federico (Villagra) que se siente muy cómodo acá. En ese sentido, no me siento en ventaja, pero sí estoy en mi casa, con mi gente y voy a tener el apoyo”