Milei acusó al kirchnerismo de secuestrar el Congreso y aseguró que "arruinan el país"

Congreso bajo fuego

Javier Milei cuestionó con dureza a la oposición tras la sesión en Diputados, donde rechazaron su veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Según el mandatario, el kirchnerismo tiene secuestrado el Congreso y actúa solo para sus propios intereses.

Para Milei, la oposición solo busca “quebrar al Estado nacional” y justificar un gasto que, según él, no puede sostenerse sin volver a la emisión monetaria y la inflación descontrolada. Denunció que todos los familiares y allegados de los legisladores kirchneristas viven del Estado y que el resto de los argentinos pagan las consecuencias.

El Presidente sostuvo que estas acciones buscan arruinar la economía y la ilusión de los ciudadanos, y advirtió que la oposición no oculta su objetivo: sabotear el futuro del país mientras protegen sus propios privilegios.

Ataque directo al kirchnerismo

Milei aseguró que los legisladores del peronismo buscan imponer su agenda de gasto para perjudicar a la ciudadanía y que sus decisiones son una revancha por la gestión del Gobierno. Calificó de “festival de gasto” las iniciativas de la oposición y acusó a sus miembros de ignorar las consecuencias económicas de sus actos.

Según el Presidente, la intención de la oposición es clara: repetir los errores del pasado y dejar al país en crisis, mientras ellos permanecen blindados por su acceso a recursos estatales. Criticó que se muestren como salvadores mientras empujan a la mayoría a cargar con las consecuencias.

Milei enfatizó que estos movimientos no son accidentales ni circunstanciales, sino parte de un plan deliberado de sabotaje político y económico, que ya no buscan siquiera esconder, y que afecta directamente a los argentinos de a pie.

Advertencia y mensaje a la sociedad

El jefe de Estado remarcó que el kirchnerismo quiere arruinar la vida de los ciudadanos de bien para frenar la gestión actual. Advirtió que si estos planes se concretan, los argentinos perderían todo lo logrado en los últimos meses y retrocederían a la crisis de 2023.

Milei insistió en que su Gobierno ha logrado evitar desastres económicos que la oposición provocó en el pasado y que la única intención de los kirchneristas es sabotear el futuro. Cerró su discurso asegurando que los ciudadanos deben entender la estrategia de la oposición y defender la gestión que busca estabilidad económica.