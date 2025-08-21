Bullrich calificó de “inútil” a Kicillof y apuntó a los barras por la violencia en Independiente

Patricia Bullrich no tuvo pelos en la lengua: el estallido de violencia en Avellaneda la llevó a calificar al gobernador bonaerense Axel Kicillof de “inútil” y a responsabilizarlo directamente por los graves incidentes ocurridos en el estadio de Independiente.

A través de un mensaje en la redes, la ministra afirmó:

“Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”.

Bullrich fue más allá y vinculó a la gestión provincial con los barras: “Conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden. Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean”.

La ministra apuntó directamente a Kicillof por las decisiones políticas que, según ella, derivaron en la tragedia:

“El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”.

El partido debió ser suspendido tras los ataques de la barra visitante hacia los hinchas de Independiente, que derivaron en enfrentamientos con miembros de la barrabrava local. Como consecuencia, al menos 23 personas resultaron heridas, dos de ellas graves, y un simpatizante visitante cayó al vacío.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad nacional denunció “fallas graves” y criticó la decisión de permitir el regreso del público visitante. Se apuntó a la Policía Bonaerense y a Aprevide por habilitar el ingreso violento de la barra visitante, no cumplir con las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención. Además, se reveló que la policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido.

Bullrich destacó la actuación de las fuerzas federales: “La Gendarmería Nacional requisó los micros de la barra visitante; el programa Tribuna Segura controló a más de 25.000 asistentes; y se impidió el ingreso de Juan ‘El Gordo Juani’ Lenzicki, jefe de la barra de Independiente con restricción vigente”.

El Ministerio anunció además que presentará una denuncia penal y calificó el episodio como “uno de los más graves en la historia del fútbol argentino”, dejando en evidencia la “total incompetencia de Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense, que consolidaron un esquema de ‘hinchadas unidas’ y ‘dejar hacer’ que agrava la violencia”.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, responsabilizó a la Conmebol y criticó la falta de cumplimiento de los protocolos de seguridad, señalando que la violencia pudo haberse evitado si se hubieran seguido las advertencias a tiempo.