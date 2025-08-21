Atletas neuquinos competirán en mundiales con apoyo provincial

El Gobierno provincial rubricó convenios de apoyo económico con destacados deportistas neuquinos que representarán a la provincia en competencias nacionales e internacionales. La iniciativa fue impulsada por el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres junto al Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN).

La ministra Julieta Corroza destacó que el deporte es un derecho y que el modelo de Gobierno provincial lo considera una prioridad social. Subrayó que, además del respaldo financiero, existen programas de acompañamiento para garantizar igualdad de oportunidades en el crecimiento deportivo.

Por su parte, la secretaria María Fernanda Villone remarcó que este acompañamiento estatal es una verdadera política pública, orientada a consolidar el futuro deportivo de la provincia. Según explicó, cada aporte permite que los atletas lleguen mejor preparados y continúen representando a Neuquén con orgullo en diferentes escenarios.

El convenio alcanzó a deportistas como Federico Díaz (breaking), Lucas Rossomano (karting), Camila Quintulen y Javier Carriqueo (trail running), y Paola Saavedra (canotaje). También recibieron apoyo figuras del hockey neuquino, quienes competirán en certámenes internacionales programados en Portugal, España y Hungría.

Asimismo, se formalizó la renovación de aportes hasta enero de 2026 para atletas destacados como el nadador paralímpico Iñaki Basiloff y la tenista juvenil Isabel Arabarco. La medida incluye a jóvenes promesas del automovilismo neuquino, con representantes en karting y Fórmula 2, consolidando una proyección integral del deporte provincial.