Una fiesta folklórica: Neuquén organiza su primera Peña Provincial de Danza

La provincia de Neuquén se prepara para recibir la primera Peña Provincial de Danza y Folklore, un evento que reunirá a destacados artistas locales y nacionales. La cita será el sábado 23 de agosto desde las 15 en el Espacio Duam, con actividades abiertas a todo público y una propuesta pensada para toda la familia.

La programación incluirá un taller formativo a cargo de los campeones nacionales de zamba, Danise Rivas y Sergio Reyes, quienes dictarán la capacitación “Seguir siendo raíz”. Más tarde, el campeón nacional de malambo Máximo Ramírez compartirá su técnica junto al bailarín Emanuel “Rulo” Hernández, ofreciendo un espacio único de aprendizaje cultural.

Desde las 19 horas, el escenario “Espacio Patagonia” se colmará de folklore en vivo, con presentaciones de India Fernández, el ballet Patio Bouquet, Alma de Nogal, Ucronía Dúo y Kutral Malambo Femenino. También participarán Ernesto Guevara, el elenco femenino Sureras y el reconocido dúo Orellana Lucca, que será el broche artístico de la velada.

El público podrá disfrutar de un sector de baile popular, un servicio de buffet solidario, un espacio para emprendedores provinciales y transmisión en vivo de RTN Neuquén a través de YouTube. La jornada se presenta como una verdadera fiesta de identidad neuquina, con tradición, diversidad e integración cultural.