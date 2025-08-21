En busca de pasar a cuartos, River recibe a Libertad de Paraguay en el Monumental por la revancha de los octavos de final de Copa Libertadores. El partido, que comienza desde las 21.30, será transmitido por Fox Sports, Telefe y Disney+. Tras el 0-0 en la ida, Marcelo Gallardo podrá contar con Lucas Martínez Quarta y Juan Fernando Quintero entre los convocados, mientras que Maximiliano Salas sigue afuera.

El zaguero retorna tras un esguince de rodilla derecha que lo tuvo tres semanas afuera, mientras que Juanfer, quien salió por precaución por un dolor en la rodilla. Por otra parte, un Salas que arrastraba la misma lesión que Martínez Quarta no podrá estar a disposición y reaparecería más adelante.

River mantiene un invicto de siete encuentros y, tras la victoria 4-2 contra Godoy Cruz en el torneo local con un equipo que alineó mayoría de suplentes, Gallardo realizará algunos cambios respecto al 0-0 ante Libertad de la ida. Sebastián Driussi se mete en el once en lugar de Miguel Borja, mientras que Giuliano Galoppo lo hará en lugar de Kevin Castaño. Por otra parte, tanto Quintero como Nacho Fernández pelean por un puesto en lugar de Santiago Lencina y la otra duda es si Martínez Quarta es titular o Sebastián Boselli continúa de arranque.

Por el lado del Gumarelo, que llega con una racha de seis partidos sin derrotas, acumula tres empates consecutivos. En su última presentación igualó 0-0 con Olimpia en el clásico, resultado que lo dejó sexto en el torneo paraguayo con 12 puntos, a seis del líder Cerro Porteño. El equipo no presentaría modificaciones respecto de la ida, con el arquero Rodrigo Morínigo aún lesionado y reemplazado por Martín Silva.

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Juanfer Quintero o Nacho Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Lorenzo Melgarejo, Hugo Fernández, Iván Franco; Gustavo Aguilar.

Estadio: Andrés Matonte (Uruguay).

Árbitro: Mas Monumental.