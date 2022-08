La categoría facturó 111 millones de dólares en 2022

En los últimos años, la Fórmula 1 tomó una relevancia en el mundo que con el correr de los años venía perdiendo y esto se ve reflejado en los números: en los primeros seis meses del 2022 obtuvieron una facturación de 744 millones de dólares, un 48,5% de aumento interanual, por lo que las ganancias se dispararon a 111 millones en este primer semestre.



En esta línea, Greg Maffei, propietario de Liberty Media, aseguró que “la Fórmula 1 está en uno de sus momentos de mayor crecimiento en popularidad, como se aprecia en los ratios de audiencia, asistencia y engagement en todas las plataformas”.

Para poner en contexto el éxito de este negocio hay que volver algunos años atrás: antes de 2017, los derechos de la F1 eran propiedad de Ben Ecclestone y en la década del 2000 el automovilismo era un éxito: 600 millones de espectadores miraban las carreras en todo el mundo. El problema llegó en 2016, cuando ese número bajó un 40%, donde los espectadores tomaban otros deportes como alternativa a un deporte que, según Ecclestone, no apuntaba ni atraía al público joven: "No sé por qué la gente quiere llegar a la tan llamada ´generación joven´. Muchos de ellos no tienen dinero. Prefiero llegar a los señores de 70 años pasados ??de moda con mucho dinero”.

Con el fin de revertir la imagen, Liberty Media adquirió los derechos de la Fórmula 1 en 2017 por 4.400 millones de dólares, con un objetivo claro: apuntar a la audiencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Un claro ejemplo es la NFL: para ese año, la audiencia del fútbol americano era de entre 2 o 3 veces menor a la de la F1, pero generaba 8 veces más ingresos. El deporte en el país norteamericano es una fábrica de dinero, y se ve reflejado con la MLS y el impresionante crecimiento económico en los últimos años.



El cambio mayor sin duda fue la alianza con Netflix. La llegada de la serie "Drive to Survive" fue sin duda el mayor éxito de negocios del deporte en la última década, donde en un principio escuderías como Mercedes y Ferrari se negaban a participar porque lo veían como "tonto", pero los dueños sabían que era una oportunidad de negocio en suelo estadounidense que no podían dejar pasar.

La empresa también tuvo (y tiene) su recompensa por tanto éxito: el precio de mercado de la Fórmula 1 se incrementó en un 250% desde su llegada y Liberty Media cuenta con un ingreso de billones de dólares y números que se superan temporada a temporada. Un modelo de negocio que de modernizó y ahora es lo más exítoso del momento, convirtiendosé en un fenómeno mundial con récord de espectadores carrera tras carrera.



Fuente: Joe Pompliano (@JoePompliano)