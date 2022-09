Más de 100 esquiadores de todo el mundo en la nieve de Cerro Bayo

La provincia de Neuquén fue nuevamente protagonista de la historia del deporte al albergar el primer Circuito Sudamericano de Free Ride. Una nueva disciplina que está pisando fuerte en la región patagónica, donde abundan las maravillosas montañas, ideales para los amantes del ski y snowboard de circuito abierto.

Por Grito Sagrado pasó el director y fundador de Free Ride Sudamérica, Gonzalo Lopatin, y contó de qué se trata este deporte que atrajo una gran convocatoria:

“Es el ski o snowboard fuera de pista, es bajar por lugares no delimitados o pistas no pisadas por medio de la naturaleza. Desde que empezó el ski hubo free ride, pero lo que está sucediendo ahora es que se esta federalizando y realizando competencia en este deporte. Para nuestro continente sí es bastante nuevo y no tienen tantos años de experiencia, pero si es algo que se hace muchos en EE.UU, Canadá y Europa”