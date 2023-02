El Triatlón de la Pera fue ganada por la desorganización

Nada salió como se esperaba. Todo fue un caos. Demoras, falta de hidratación, la lancha para trasladar a los competidores no contó con la autorización correspondiente, fueron algunos errores que tuvo la 19ª edición del tradicional Triatlón de la Pera que tuvo por epicentro a Allen, en el marco de la Fiesta Nacional.

No cabe duda, que la competencia será recordada por los inconvenientes que tuvo la cita deportiva, que quedó opacada por los errores en la organización. El malestar de los corredores fue inmenso y duró toda la jornada. Primero, hubo una hora y media de demora para largar, ya el comienzo con un calor agobiante no fue el mejor. Luego los participantes, confirmaron que no se contó con la suficiente hidratación para combatir las altas temperaturas que se dieron en el alto valle de Río Negro y Neuquén el fin de semana pasado, y como si esto fuera poco, la clasificación de la prueba, donde pocos sabían los tiempos y las posiciones finales. Poco serio.

En el comienzo de la mañana, todo empezó mal. Los corredores debieron escuchar la charla técnica final a duras penas, ya que no funcionó el sonido, lo que hizo imposible en algunos casos escuchar las recomendaciones varias que se realizan en esta clase de pruebas. Tras un breve repaso del recorrido, los nadadores caminaron hasta cruzar el río para buscar el sector de largada. A las 9.30 debían largar los anotados en la categoría Individuales y a las 9.45 los que eligieron las postas por equipos. Y seguían los inconvenientes de una lamentable organización. La lancha de apoyo que iba a cruzar a los deportistas no contó con la autorización exigida y con buen criterio desde Prefectura no se habilitó el comienzo.

El triatlón arrancaba con la prueba de agua, pero los deportistas tuvieron que esperar una hora y media para largar. A esta altura, todo lo que tiene que ver con la organización previa de cada participante, ya no servía, la comida y la hidratación que habían ingerido, podía jugarles en contra. Al hambre y la sed reinante, bajo un sol agobiante, se sumó la incertidumbre y la paciencia comenzó acabarse. Es más, varios anotados decidieron bajarse de la prueba, reclamar el dinero de la inscripción, sin ni siquiera meterse al agua. Cuando un número importante de atletas amenazó con no participar, imprevistamente se los convocó para la largada. Un despropósito más. El malestar no solo lo tenían los que iban a tomar parte de la carrera, sino los equipos de apoyo, amigos, familiares, el tema es que nadie asumía los errores, ni se hacían cargo de lo que sucedió y el resto no tenia noción de lo que ocurría.

Se siguieron cometiendo errores significativos. La mala organización decidió que largaran todos juntos, los equipos y la categoría individual, que complicó de sobremanera la circulación en Parque Cerrado. El pasillo de paso quedó chico, fue desbordado y los atletas no podían moverse con facilidad. Una vez que todos entraron al recorrido de la bicicletas, luego de dejar el río, los ahora ciclistas se manifestaron a viva voz, se quejaron ya que adujeron que no hubo hidratación en el sector del zoológico y que muchos corrieron con sed, con un clima ya muy caluroso.

Como si fuera poco, en la parte de pedestrismo continuaron las complicaciones. Por el caso de Francisco Moisés fue desviado por un sector y su perseguidor, Francisco Cerezuela, por otro. Las indicaciones nunca fueron claras. Uno de los participantes comentó que los banderilleros "parecían conos", estaban quietos, no señalaban y lo más grave, dio la sensación que no tenían ni tenían claro el circuito. Algunos de los atletas de las postas por equipos también desviaron mal y esto derivó roces entre quienes habían respetado el trazado y quienes no.. A esta altura, ya todo era un papelón.

Para cerrar una jornada llena de dificultades, falló la clasificación. Según explicaron desde la organización, los equipos dispuestos se recalentaron y la máquina se apagó durante los arribos. Entonces, no hubo la posibilidad de que se leyeran varios chips y se entregó una premiación que tuvo que ser corregida categoría por categoría. Lo inusitado fue que se convocó a los propios participantes para dirimir su ubicación en el podio. Ante esta situación, se escucharon silbidos y abucheos desde el público, equipos y participantes.

La clasificación por equipos no pudo ser confirmada, y en forma extraoficial, las individuales varones y mujeres fueron las siguientes:

Clasificación General Masculina: 1° Francisco Moisés, 2° Francisco Cerezuela, 3° Fernando Caneo, 4° Hugo Camargo y 5° Juan Magdalena.

Ubicaciones finales en la General Femenina: 1° Érika Simón, 2° Jessica Guerrero, 3° Rocío Garrido, 4° Soledad Santillán; y 5° Gladys Altamirano

La deplorable organización "manchó" una prueba que el año venidero cumplirá sus dos décadas. Muchos prometieron no volver nunca más; se falló en cada ámbito. Y se deberá trabajar mucho para que no se repita lo del domingo, que será inolvidable e imborrable por lo ocurrido.

Fuente y Data Informativa: Bien de Allen