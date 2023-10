Massa: "Los hinchas visitantes volverán a los estadios"

El ministro de Economía , Sergio Massa, dijo que va a "hacer que vuelvan los visitantes" a los estadios del fútbol argentino.

"Me preguntan, ¿Qué voy a hacer con el fútbol? Que vuelvan los visitantes voy a hacer. En serio", deslizó Massa en la charla que mantuvo con el streamer Gerónimo "Momo" Benavídez.



El 10 de junio de 2013 la AFA determinó de forma transitoria que no haya público visitante en los estadios luego de la muerte del hincha de Lanús, Javier Jerez, en el estadio Ciudad de La Plata, durante el partido entre Estudiantes y Lanús.



La medida continuó inalterable a través de los años y contó con el aval de varios dirigentes del fútbol argentino, a pesar de que la violencia en los estadios no cesó definitivamente, por ejemplo con algunos enfrentamientos entre facciones de una misma barrabrava.



"Es otro espectáculo", añadió Massa a propósito del marco que impone la presencia de los hinchas visitantes en cada partido del fútbol local.



En el último tiempo, la figura de "hincha neutral" se impuso en partidos con gran afluencia de público para generar mayor venta de entradas.



Así, estadios como Malvinas Argentinas de Mendoza o Madre de Ciudades de Santiago del Estero se acomodaron a esa variante cuando equipos como Godoy Cruz o Central Córdoba tenían como rivales a equipos de clubes grandes como Boca Juniors o River Plate.