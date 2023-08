El divertido video que "Chiqui" Tapia publicó sobre Messi

Claudio "Chiqui" Tapia, volvió hoy a rendirse a los pies de Lionel Messi al publicar un video en sus cuentas de Twitter e Instagram donde define al “10” como "un extraterrestre", tras sus grandes actuaciones en su reciente llegada a la Major League Soccer (MLS).



En el posteo, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino resaltó su fanatismo con un determinante: "Es de otro Planeta", para presentar una publicación institucional donde se pueden ver los goles de Messi en Inter Miami, que sirvieron a su equipo, que antes de su llegada estaba en el último puesto de la zona A de la MLS y ahora está en los cuartos de final de la Leagues Cup donde enfrentará a Charlotte FC.

Es de otro Planeta uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83EuDE77 pic.twitter.com/h0o64704Ve — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) August 8, 2023





"Es la primera vez en más de medio siglo que se habla de OVNIS aquí en el Congreso de Estados Unidos. Esto es un tema de seguridad nacional. Dicen que en Estados Unidos se ven extraterrestres, ya lo creo: La primera vez lo vieron dando vuelta un partido de tiro libre en el 93`. Y algunos lo volvieron a ver hace unas horas metiéndose en cuartos con un tiro de otra galaxia. Es un fenómeno sobrenatural", dice la voz que acompaña el inicio del video



"Pregunto: `biología humana o no humana`. `No es humano`. Otros dicen que lo vieron en pleno supermercado. No lo podían creer. Aseguran que se mueve de manera extraña, acelera a toda velocidad, parece ciencia ficción. ¿Y estos? Casi se mueren. Apenas entraron lo tenían a tres metros. Cada vez que lo ven pasar, la gente se desespera. Saca el celular y lo filma. Lo filmaron caminando por la calle. Arriba de una nave. Volando por el aire Con poderes del más allá. Es una locura", continua diciendo la locución



Y remata; "En Estados Unidos no paran de vender camisetas del extraterrestre. No sé.... es como si nunca hubieran visto uno. ¨Cuando se trata de extraterrestres no sabemos exactamente qué son´ . ¿Será que nosotros estamos acostumbrados a los extraterrestres? Bah, mejor dicho... Con todas las cosas que nos pasan debe ser que nuestro país es del otro planeta

Con Información de Telam