Natasjja Kolff sueña con el podio en los Panamericanos

Natasjja Kolff, integrante del seleccionado femenino de básquetbol, se prepara para vivir lo que serán sus primeros Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago de Chile. La ex jugadora de Centro Español, Pacifico e integrante de los seleccionados neuquinos se mostró entusiasmada con esta nueva posibilidad y sueña con el podio.

“Que me hayan llamado fue una sorpresa hermosa”, dijo la deportista que hoy milita en la Liga Nacional de Básquet en Florentino Ameghino de Villa María Córdoba.

Previo al debut frente al duro seleccionado de Cuba este miércoles 25, “Nati” se hizo un tiempo y contó sus sensaciones a Grito Sagrado.

“Llevar la camiseta argentina amerita todo. Estoy súper contenta por esta nueva posibilidad. Estamos entrenando para representar lo mejor posible tanto a la provincia, como al país”, señaló.

Sobre esta nueva posibilidad dijo: “Me llamó la atención la convocatoria. He hablado con otros entrenadores de la CAB (Confederación Argentina de Básquetbol) que me tenían fe como jugadora, como proyecto. El hecho de que hayan apostado por mí hace que esté súper agradecida con esta oportunidad y queriendo aprovecharla al máximo”, se ilusionó.

Con varias convocatorias en incluso un campeonato Mundial U19 este año en Madrid donde si bien Argentina terminó en el último lugar, la neuquina fue una de las jugadoras destacadas del equipo siendo una de las más eficientes y una media de 7.1 puntos por partido, señaló este rodaje como capital importante para lo que se viene.

“Han sido unos años muy movidos con mucho esfuerzo por parte mía, de mi familia, de mis seres queridos la verdad que yo digo que fueron unos años de lujo porque pude aprender un montón porque me crucé con muchas jugadoras, con muchos entrenadores que me enseñaron y me tuvieron paciencia. Eso hace que esté muy contenta con el desarrollo que logré en todos estos años”, destacó.

Sobre las expectativas del torneo siente que el equipo va con expectativas de podio “porque si bien sabemos del poderío de otras selecciones uno siempre sueña. No tenemos mucha altura pero si tenemos mucha experiencia en Liga como en selecciones argentinas previas y por eso apuntamos llegar lo más lejos posible. Sin subestimar a los rivales vamos con el cuchillo entre los dientes porque queremos el podio”, aseguró.

Natassja no estará sola en esta nueva aventura ya que en el equipo hay otro neuquino, el conductor del barco, Mauricio Santángelo a cargo de la dirección técnica y a quien conoce bastante.

“A Boti lo conozco de muy chica y es un referente así que contenta también de que él sea el entrenador y quien también estoy conociendo desde ese costado porque no estuve tanto bajo su conducción. En estos días estamos entrando, asimilando sus ideas de juego que le va a venir muy bien al equipo”, sostuvo.

“El –agregó- siempre plantea un juego muy innovador, muy interesante. Es un entrenador muy preparado y los logros que ha conseguido hablan por sí solo para dirigir una instancia tan importante como son los Panamericanos”.

El debut será con Cuba el miércoles 25. Luego el seleccionado argentino jugará con Chile (jueves 26) y Puerto Rico (viernes 27). Tanto reclasificación como semifinales se disputarán el sábado 28, mientras que el domingo 29 será la final y previamente el partido por el tercer puesto.

Natassja es una de las siete representantes que tiene la provincia del Neuquén en la cita continental donde también están Agustín Pérez Tapia (básquet), Agustín Hernández (natación), José Luis Acuña (taekwondo), Luz Cassini, Nadia Riquelme y Matías Contreras (canotaje slalom).