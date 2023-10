Cipolletti y un empate con sabor a poco

Favio Cabral tuvo una clara y no pudo aprovecharla. Foto: Luis Amaolo

Cipolletti empató en cero con Olimpo de Bahía Blanca y de esta manera cerró su participación en la fase regular del Torneo Federal A. Ya clasificado para la segunda fase del certamen, jugará el próximo fin de semana ante Argentino de Monte Maíz en octavos de final, pero no pudo obtener el boleto para disputar la Copa Argentina del 2024.

El primer tiempo fue un bostezo generalizado, donde la disputa por el balón y las imprecisiones fueron una constante. De males, las fuertes ráfagas de viento que por momentos atravesaron el campo de juego, conspiraron con las pocas ideas que ambos conjuntos tuvieron.

Tanto Cipolletti como Olimpo preservaron jugadores pensando en lo que viene y eso favoreció al local, que encontró en Nicolás Iachetti y Guillermo Funes buenas intenciones con el balón en los pies y un marcado sentido ofensivo, pero no lograron transformar en ocasiones de gol lo generado.

Promediando la etapa, el Albinegro había contabilizado solo dos oportunidades para abrir el marcador: un remate de Luis Dezi que contuvo Martín García y un derechazo desde afuera del área de Maximiliano Amarfil que se fue cerca del palo.

Por su parte, Olimpo supo ser paciente y pese a no contar con sus habituales titulares, mostró jerarquía en algunos de sus suplentes que buscan espacio para el tramo final del certamen. Y cerca estuvo el conjunto bahiense de abrir el marcador al cierre de los 45 minutos, cuando Aldo Araujo no pudo desequilibrar en un mano a mano notable que favoreció a Facundo Crespo. Seguida el ex Talleres de Córdoba remató por arriba del travesaño.

En el arranque del complemento, el Capataz mejoró notablemente y tuvo dos situaciones muy claras para adelantarse en el marcador. En la primera, Iachetti no tuvo claridad en la definición con el arco a su merced, pegada un nuevo remate de Amarfil pegó en el palo y se fue ante la mirada del arquero García.

Sobre los 20', Iachetti desequilibró por la derecha y sacó un remate que se fue muy cerca. El volante ofensivo mostró determinación y supo aprovechar los minutos jugados hasta que se retiró acalambrado.

A esa altura Cipolletti había hecho méritos para estar arriba en el marcador, pero no supo concretar las oportunidades creadas. Inclusive Cabral tuvo la suya, pero no pudo transformarla en gol.

Sobre los 35' el que lo tuvo fue Olimpo en los pies del ingresado Elías Fugas, pero el defensor se nubló y no supo aprovechar la clarísima oportunidad.

En los minutos finales, el técnico Bonjour envió al campo a Doello, Aguirre y Michelena para buscar la victoria y casi lo logra. Primero con un remate de Doello y seguida con un cabezazo de Michelena. Con esta última se despidió el partido, dejando la sensación que el Albinegro mereció algo más que un empate.

El cierre dejó sensaciones ambiguas, porque más allá de haber conseguido el objetivo de instalarse en la segunda fase del certamen, también dejó la bronca, porque se le dio el resultado que necesitaba y no pudo entrar a la Copa Argentina del año que viene. Ya que Defensores de Villa Ramallo derrotó de visitante a Sportivo Belgrano de San Francisco 2 a 0.

Será el turno de cambiar el chip y pensar en Argentino de Monte Maíz, Córdoba, su rival del próximo fin de semana, ya en instancias de mata–mata. Ese cotejo se jugará en condición de visitante y con la localía deportiva para el conjunto cordobés partido se disputará la semana que viene en suelo cordobés, por lo cual en caso de igualdad pasará de fase.