Contundente rechazo de AFA a las Sociedades Anónimas

Se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino donde los dirigentes de diferentes clubes rechazaron de manera unánime la posibilidad de que las instituciones puedan pasar a ser Sociedades Civiles a Sociedades Anónimas Deportivas, así lo expresó el presidente Claudio Tapia.

Solamente hubo un equipo ausente: Talleres de Córdoba, el resto de los 45 clubes dieron la aprobación al discurso que dio el presidente de AFA. Semanas pasadas y previo a las elecciones nacionales, los diferentes clubes expresaron su posición en contra a los dichos del Presidente de la nación electo Javier Milei.

““Las SAD’s no tienen existencia jurídica, es algo que algunos ven como superador a lo que nosotros tenemos. Si no tuviéramos los clubes cumpliendo la función que cumplen no seríamos los que somos, somos defensores de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro y buscamos fijar una posición institucional, como manifestaron ustedes públicamente. El que les habla está más convencido que nunca que ese es el fútbol argentino, que la esencia nuestra es de Asociaciones Civiles. Felicito a los clubes que revalidaron dicho apoyo” dijo Tapia.

Durante su discurso, el presidente de AFA atacó indirectamente a Mauricio Macri, quien días atrás había manifestado como “imperdonable” la gestión de Chiqui al frente de la AFA. “Por si no lo saben, acá habla el imperdonable. Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo que algo hemos ganado en estos seis años”.

Por otro lado, Tapia pidió a la cámara de Senadores y Diputados, que el 20 de diciembre se decrete como el día del Hincha de la Selección Argentina, como homenaje a la manifestación popular del país hacia los campeones del mundo en su arribo al país luego de ganar el Mundial de Qatar, alrededor de 5 millones de personas se volcaron en las calles para saludar al plantel.

Los clubes participantes de la asamblea: Javier Pederzoli (Argentinos Juniors), Mario Leito y Gabriel Alperovich (Atlético Tucumán), Oscar Tucker y Héctor Marchetta (Banfield), Matías Tapia y Diego Turnes (Barracas Central), Juan Román Riquelme y Adriana Bravo (Boca Juniors), José Alfano y Darío Alarcón (Central Córdoba de Santiago del Estero), José Alonso y Patricio Fleming (Colón), Hugo Tomaghello y José Lemme (Defensa y Justicia), Rodolfo Acerbi y Juan Arrien (Gimnasia), Gustavo Mendelovich y Abel Poza (Huracán), Néstor Grindetti y Juan Marconi (Independiente), Alejandro Rellán y Enzo Russo (Lanús), Pablo Allegri y Daniel Asturzzi (Newell’s), Alfredo Chiodini y Miguel Jiménez (Racing), Ignacio Villarroel y Matías Patanian (River), Carolina Cristinziano y Adrián Maglia (Rosario Central), Miguel Mastrosimone y Norberto Mañas (San Lorenzo), Gerardo Moyano Cires y Rodrigo Escribano (Talleres), Ezequiel Melaraña y Martín Suárez (Tigre), Edgardo Zin y Luis Spahn (Unión), Diego González y Adrián Peláez (Vélez).

Además, la presencia de 12 directivos representantes de la Primera Nacional, 10 de la B Metropolitana, 10 de las Ligas Afiliadas (de las jurisdicciones de Cuyo, Mesopotamia, Sur, Bonaerense Pampeana y Litoral), 4 del Federal A, 2 de la Asociación Civil Círculo de Directivos, ex directivos, ex jugadores, ex árbitros y ex directores técnicos del fútbol argentino, 2 de la Asociación Femenina y 2 de Futsal y Fútbol Playa.