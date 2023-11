Pernía dijo que balearon su auto en la definición del Turismo Nacional

El pasado día sábado en la capital de Río Negro, Leonel Pernía se consagró por segunda vez campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional (TN), pero el festejo se vio opacado cuando hoy dio a conocer que descubrieron que su auto recibió dos disparos de bala el día de la competencia en Viedma.

El piloto de Tandil brindó una conferencia en la zona de prensa del autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia y fue allí donde explicó lo sucedido con su Ford Focus: "Después de la carrera se encontró en la técnica lo que parecía un disparo de bala, por lo que el equipo (MG Pergamino) efectuó la denuncia ni bien llegó a la ciudad", dijo el hijo del ex lateral derecho de Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y la selección Argentina de fútbol, Vicente "Tano" Pernía.

Además, agregó que a través de un perito se constató "que no sólo había un disparo, sino que eran dos, de los cuales uno todavía tiene la bala incrustada en alguna parte del radiador". No obstante, fue cauto con la causa: "No quiero ahondar en detalles porque sería imprudente de mi parte", sostuvo el corredor bonaerense.

Gravísima denuncia de Leonel Pernía

"Como piloto y como persona me tiene muy shockeado porque amo este deporte, siempre lo vi con una pureza como tiene que ser y duele que haya pasado, pero somos todos parte de esto. Así que lo único que pido de ahora en adelante es que dejemos actuar a la Justicia y que se llegue a la verdad de esto por el bien de todos", cerró Pernía, quien no contestó preguntas.

En tanto, se conoció un comunicado de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) que informa que, "ante los hechos de público conocimiento, la justicia ha tomado la intervención correspondiente", señala en su comienzo. Y continúa: "En este contexto, la Comisión Directiva desea expresar su profunda preocupación y compromiso con el esclarecimiento de los hechos. La institución se encuentra plenamente dispuesta a colaborar activamente con las autoridades y utilizará todos los medios a su alcance para garantizar que la investigación llegue a buen puerto".

Leonel Pernía realizó la denuncia y no aceptó preguntas

Finalmente, informaron "con la convicción de que la prudencia y el respeto por los tiempos judiciales son fundamentales para la dilucidación de la verdad, se optará por el silencio institucional hasta tanto medie un desarrollo relevante en el proceso. APAT agradece la colaboración y comprensión de todos quienes forman parte de la gran familia del Turismo Nacional".

La denuncia fue realizada en Pergamino, tras el feriado del lunes pasado, y desde allí irá la causa a la Justicia de Río Negro. El fiscal subrogante Pablo Santamarina, a cargo de la UFIJ número 1 del Departamento Judicial de Pergamino, comunicó que el hecho no es de su competencia y, por eso, se deriva a la Justicia de Viedma, donde se detectó la situación.