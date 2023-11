Riquelme en la previa: "El escudo está por encima de todo”

El próximo domingo 3 de diciembre en La Bombonera, los socios de Boca Juniors elegirán a las próximas autoridades del club. Riquelme-Ameal el oficialismo, Ibarra-Macri, es la oposición. Luego de los dichos de Palermo y el ataque de Macri, Riquelme hizo su cierre de campaña varios días antes “Amo a los hinchas de Boca y me siento como en casa”.

Boca Juniors definan las autoridades que manejarán los destinos del club años hasta 2027. Juan Román Riquelme será la cabeza en la lista del oficialismo junto al actual titular Jorge Amor Ameal, “Mi mamá me dijo: ‘Si vos no seguís adelante, no te dejo entrar más a casa’” contó Riquelme con Jorge Rial, quien además resaltó que “El club creció muchísimo en estos últimos cuatro años, mucha gente se está dando cuenta de cosas que antes no podían pasar”.

“Los hinchas son sagrados y no se tocan. El escudo está por encima de todo. Tenemos las elecciones más claras de nuestra historia. Tenemos que elegir entre cuidar a nuestros hinchas o que nos roben el corazón”.

En la polémica de las elecciones por el día, el oficialismo quería que los comicios sean el 2 de diciembre para que la gente del interior pueda viajar a votar, “viene gente de todas las provincias del país y que tienen que hacer 15 o 20 horas de micro desde su casa y tienen que volver a trabajar el lunes. Ellos lo que quieren es que los hinchas no vengan a votar”.

Uno de los principales temas en La Bombonera, la oposición quiere construir una nueva mientras que el oficialismo no se mueve “No voy a cambiar de lugar La Bombonera si los no vecinos quieren. Si uno me dice que no quiere vender su propiedad, porque tienen el derecho de vivir ahí, lo invitaremos a la cancha y haremos la nueva cancha en el mismo lugar, pero no en otro lado. Eso es arrancarnos el corazón”.

Con respecto a los ídolos, Palermo fue quien se metió en el juego político donde expresó que si ganaba Macri el sería el DT, sobre esto Román expresó “Con Palermo tenemos diferentes maneras de vivir. Mi trabajo era jugar de diez y pasarle la pelota al nueve. Se la di con el arco libre y salió festejando para el otro lado”.

El próximo domingo 3 de diciembre se definirán cuáles serán las autoridades que conducirán al club por los próximos cuatro años, Riquelme vs Macri será el gran duelo, el último año futbolístico de Boca donde no pudo ganar la séptima Libertadores.