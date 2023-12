Los 100 mejores futbolistas del 2023: ¿Cuántos argentinos hay?

El argentino entre los 10, el portugués no figura. .

La revista Four Four Two, especialista en fútbol, dio a conocer este martes el listado de los 100 mejores jugadores del 2023 donde aparecen 6 jugadoras argentino, con la llamativa ausencia de otros que pegaron un gran salto. Messi en el sexto lugar.

Lionel Messi, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Emiliano Martínez y Nahuel Molina forman parte del listado de los 100 mejores, pero lo llamativo es la ausencia de jugadores como Ángel Di María, Alexis Mac Allister, el Cuti Romero, todos ellos de buen año en el 2023.

La prestigiosa revista inglesa eligió a sus mejores jugadores, donde Erling Haaland, del Manchester City, ocupa el puesto 1 de la nómina, seguido por Jude Bellingham del Real Madrid, y Harry Kane del Bayer Munich. El top 5 lo completan Kylian Mbappe del PSG, y Rodri del City.

En el sexto lugar aparece Lionel Messi, quien terminó la temporada en el Inter Miami luego de su última campaña en el PSG, séptimo el generador de juego del City Bernardo Silva, 8vo Mohamed Salah, noveno el francés Antoine Griezmann, y cierra el top 10 el brasilero Vinicius Jr.

Para los argentinos, el mejor posicionado luego de Messi es Lautaro Martínez, el ídolo del Inter ocupa el puesto 34 y es seguido por Julián Álvarez (39). Emiliano “Dibu” Martínez (49), Enzo Fernández (92) y Nahuel Molina (99).

Como grandes ausentes están: Neymar, Cristiano Ronaldo, ambos en el fútbol árabe, Gabriel Jesús, Ricky Puig o Lukaku.