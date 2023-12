Michael Schumacher, a diez años del accidente que casi le cuesta la vida

El próximo 3 de enero Michael Schumacher cumplirá 55 años. Y en estos días se cumplieron diez años del accidente de esquí en los Alpes franceses que casi le cuesta la vida, la salud del expiloto alemán es casi un secreto de estado. Se sabe que lo cuida su mujer, Corinna, y que está a cargo de un grupo de médicos. Poco -o nada- sale a la luz sobre cómo pasa sus días, su diagnóstico y aquello que puede o no hacer el hexacampeón mundial de la Fórmula 1.

De vez en cuando algún allegado a la familia habla y sus miles de fanáticos alrededor del mundo pueden conocer algo más de su actualidad. En cuentagotas. Como la frase de Jean Todt, ex jefe del equipo Ferrari y amigo personal del corredor alemán, con quien consiguió cinco títulos consecutivos para la escudería de Maranello. “Michael está aquí, así que no lo extraño”, le dijo el ex ejecutivo francés al diario L’Equipe. Y agregó: “Simplemente, no es el Michael que solía ser. Es diferente. Y está maravillosamente rodeado por su esposa y sus hijos, que lo protegen”.

Todt, quien en 2022 contó que solía ver las carreras actuales en compañía del propio Schumacher, añadió: “Es un Schumacher un poco diferente, y tengo el privilegio de compartir momentos con él. Es todo lo que hay para decir. Desafortunadamente, el destino lo golpeó hace diez años. No es el Michael que conocimos en la Fórmula 1?, completó Todt, tan cercano a Schumacher como a su mujer y a sus hijos.

A mediados de 2022, Todt había contado sus experiencias con Schumacher tras recibir un premio en su nombre. “No extraño a Michael. Lo veo. ¡Es verdad!, veo carreras con él. Pero, hablando en serio, creo que lo que extraño es lo que solíamos hacer juntos. Es un gran orgullo poder hablar de Michael Schumacher”, contó Todt en ese momento a la cadena RTL. Y añadió: “Él tiene muchas personas a su alrededor que son simplemente especiales. Y en cierta manera, él también lo es”. Sobre Corinna, Todt opinó: “Ella es estable, confiable, dedicada, humilde. En los tiempos difíciles ves a la persona real”. Y concluyó con un elogio a Schumacher: “A veces el éxito y el dinero te cambian. Pero Michael nunca cambió. Es muy fuerte”.

Otro aporte valioso fue el de Felix Damm, abogado de la familia del piloto alemán, nacido hace 54 años en Hürth, muy cerca de Colonia. El letrado contó las razones por las que nunca se difundió un reporte definitivo sobre el accidente que casi le cuesta la vida, ni sobre las secuelas que el incidente dejó en su salud. “Siempre se trató de proteger cuestiones privadas”, dijo Damm en declaraciones a la cadena LTO y reproducidas por el diario inglés The Independent. “Consideramos la posibilidad de que un reporte final sobre la salud de Michael fuera la forma correcta de hacerlo, pero no habría significado el final del asunto, porque hubiéramos tenido que actualizarlo constantemente”.

Poco o nada se sabe de la salud del piloto teutón

Corinna apareció en el documental “Schumacher” estrenado en 2021 en la plataforma Netflix. Y detalló cómo toda la familia había lidiado con el accidente del corredor, además de intentar continuar con sus propias vidas. “Michael está acá. En una forma diferente, pero está y nos da fuerzas. Yo lo creo así”, dijo Corinna, en sintonía con lo que había manifestado Todt. “Estamos juntos. Vivimos juntos en casa. Hacemos terapia. Hacemos todo lo que podemos para que Michael esté mejor y asegurarnos de que esté cómodo. Simplemente, le hacemos sentir qué es nuestra familia, nuestro vínculo. Pase lo que pase, haré todo lo que pueda; todos lo haremos”, contó Corinna, la guardiana de todos los secretos de su marido y la máxima responsable de que no se haya filtrado prácticamente nada de la actualidad del ex piloto. Corinna es la autora intelectual de un silencio que ya dura diez años.

“Tratamos de seguir adelante como una familia. Es la forma en que Michael lo querría y todavía lo quiere. Seguimos adelante con nuestras vidas. Lo privado es lo privado, como solía decir él. Es muy importante para mí que él pueda seguir diisfrutando de su vida privada lo máximo posible. Michael siempre nos protegió y ahora nosotros estamos protegiéndolo a él”, recordó Corinna.

La desgracia ocurrió el 29 de diciembre de 2013 en los Alpes franceses. Schumacher, un experto esquiador, pasaba unos días en la estación de esquí de Meribel, en los Alpes franceses. Tenía puesto su casco y no llevaba una velocidad excesiva. De repente, los esquíes golpearon una roca parcialmente oculta debajo de la nieve. El expiloto cayó 3,5 metros sobre ella. El impacto, un choque frontal, fue fortísimo. El casco del alemán se partió en dos y el corredor permaneció en coma durante casi un año: 250 días.

En las dramáticas horas posteriores, Schumacher fue trasladado a un hospital francés, donde le hicieron dos cirugías. De acuerdo con el diario Bild, “los cirujanos que lo atendieron tuvieron que hacerle agujeros en el cráneo para reducir la presión sobre su cerebro”. Más tarde, Schumacher pasó a un hospital de mayor complejidad en Grenoble (Francia). Luego, el expiloto fue trasladado a Suiza, donde permanece a cargo de su familia.