¡Insólito! Colón busca salvarse en el escritorio

La directiva de Colón de Santa Fe hizo de manera oficial el pedido de nulidad de su descenso a la Asociación del Fútbol Argentino. El argumento del Sabalero se basa en que se cambió el reglamento del torneo en el medio de la competencia.

Manotazo de ahogado por parte del club de Santa Fe, que el viernes pasado perdió el partido desempate frente a Gimnasia de la Plata por 1-0, descendiendo a la Primera B Nacional junto a Arsenal de Sarandí. En principio, eran tres los equipos que bajaban a la segunda categoría, pero en el medio de la temporada, y mediante asamblea, se decidió anular uno de los tres.

El argumento que expresa Colón en el reclamo, se basa en que la modificación del reglamento en el medio de la competencia debió hacerse por el Comité Ejecutivo y no por Asamblea, y que en dicha asamblea no estaban todos los representantes presentes (Talleres ausente), agregando además de que a modificación no especifica si los dos descenso eran por promedio y por tabla general.

Según trascendió desde AFA, el reclamo no tendría grandes chances de ser positivo, por lo que la pérdida de categoría para el elenco de Santa Fe se mantendrá, dejando un torneo de 28 equipos.

La próxima temporada no tendrá a Arsenal y Colón, y sí a Independiente Rivadavia de Mendoza y Riestra. Iniciará con la Copa de la Liga y después con la Liga. Se mantendrían los 28 equipos con dos ascensos y descenso.