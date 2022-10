Detuvieron a Brian Fernández por apedrear un colectivo

Una nueva polémica se le suma a Brian Fernández, que en los últimos meses se ha visto envuelto en muchos problemas extra futbolísticos. Esta vez, el de Ferro fue detenido en la ciudad de Santa Fe luego de formar parte de una serie de disturbios en la parada de la línea 5 según informó la policía.

uD83CuDFA6 De esta manera detuvieron al delantero Brian Fernández uD83DuDE13 pic.twitter.com/3lfukXUyvH — D SPORTS RADIO (@DSportsRadio) October 5, 2022

Fernández se encontraba en la parada arrojando piedras y causando desorden en la zona hasta dañando un colectivo del lugar. Inmediatamente las autoridades lo detuvieron y a la fuerza fue trasladado a la comisaría 18° de la ciudad.

Poco después del hecho, salió a la luz un video en el que se observa al futbolista sin remera y siendo detenido por diez policías a los gritos. Por lo pronto, se sabe que fue detenido y, según el parte policial estaría bajo la influencia de estupefacientes.

Cabe mencionar que Fernández fue descartado por el entrenador de Ferro, Luciano Guiñazú, debido a reiteradas inasistencias a las prácticas. "No se presentó a los entrenamientos, los dirigentes me dijeron que no va a volver", explicó Guiñazú hace un mes.

El atacante había llegado al club de Caballito después de un paso por Deportivo Madryn, equipo en el que había protagonizado un episodio similar. Sin sentar cabeza, el jugador vive un presente lamentable.