Primero Argentina, segundo... Brasil

La selección argentina se posicionará en el primer lugar del ranking FIFA. Los campeones del mundo liderarán la tabla que saldrá de manera oficial el próximo mes.

Mucho se interrogaba sobre por qué los campeones del mundo no se encontraban en el primer lugar luego del mundial. Y que, además, que esa posición la ocupara Brasil. Pese a las preguntas, lo cierto es que el reinado argentino se seguirá expandiendo hasta en el ranking. Pese a haber ganado la Copa y haber arrazado en los premios The Best, este escalamiento se debe a que los “brazucas” perdieran el amistoso contra Marruecos y bajaron su puntaje.

A partir de abril, Argentina ocupará el puesto número uno con 1839 puntos. Brasil, por su parte, quedará segundo con 1834 puntos. Francia, que perdió la final del mundial, quedará tercero. El podio lo completan Belgica -con una vigencia casi inexplicable- e Inglaterra.

Señoras y señores, desde abril la Selección Argentina será uD835uDDF9uD835uDDEE uD835uDDE1°uD835uDFED en el ranking de la FIFA. uD83DuDD1DuD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/XQqjtN2DWd — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 26, 2023