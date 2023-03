Elvis Hernández: “Arrancar de esta manera te da muchas ganas”

El Albinegro es líder de su zona, con dos victorias y una sola derrota. En una temporada con aires renovados, plantel nuevo y un técnico dedicado, los que quedaron están siendo de guías para aquellos que se viste la camiseta de Cipo por primera vez. Uno de ellos es Elvis Hernández, el joven “comodín” que convirtió en la victoria 1 a 0 contra Liniers.

Hernández dialogó con Grito Sagrado sobre su presente e Cipolletti, que este año comenzó como lateral luego de la lesión de Carmona, pero él no tiene problemas para acomodarse la cancha: “quiero jugar como sea, siempre que pueda aportar voy a decir que si en cualquier posición”.

Luego de la victoria del domingo, que fue por la mínima ante Liniers con un gol de él, el defensor confeso que ese tanto le trajo mucho animo al equipo pero sabe que los partidos en el Federa A hay que saber cerrarlos porque cualquier cosa puede pasar:

Este “Nuevo Cipo” que demuestra coraje en los primeros partidos, empezó esta temporada con una nueva actitud que de local se esta haciendo muy fuerte:

“La primera pelota la jugamos como si fuera la ultima y asi todo el tiempo. Tratamos de mantener el ritmo y hasta que no haya un jugador que no de mas no bajamos la máquina. Yo me sentía muy bien al ver a todos mis compañeros enchufados, eso es otra cosa, porque el año pasado no fue asi y arrancar de esta manera te da muchísimas ganas”