A Cipolletti lo "bolsiquearon" en General Cerri

Hay cosas que no cambian, y aparentemente, hay hechos que nunca sucederán en el Torneo Federal, la tercera categoría del fútbol argentino, que regentea el Consejo Federal de AFA. En el país de los campeones del mundo, hace varios años que esta divisional esta corrompida y salpicada. Ascensos digitados, organización paupérrima, partidos y árbitros sospechados, dirigentes corruptos, la aparición en el último tiempo de las apuestas deportivas que han traído resultados inesperado o no tanto, fallos inadmisibles e inéditos. Todo da lugar a sospecha. Y con una Asociación del Fútbol Argentino que no acciona, no interviene, no se involucra y hasta parece ser parte interesada o cómplice de lo que ocurre fecha tras fechas desde hace casi una década.

Este sábado, le volvió a tocar a Cipollletti, y van...

Esta vez fue en el estadio Luis Molina donde el albinegro cayó derrotado como visitante ante Sansinena de General Daniel Cerri por 2 a 1 en el marco de la segunda de la Región Sur.

Un encuentro que en la mayoría de su desarrollo se jugó bajo la lluvia, que fue torrencial por momentos, intensa por otros y molesta en todo su transcurso. Lo que influyó para una cancha pesada, un césped rápido y un terreno por demás resbaladizo.

No se habían acomodado los equipos en el campo de juego, cuando comenzaron a verse las intenciones del juez de la Liga de Castelli, Marcelo Sanz. Antes de los cuatro minutos cobró una falta inexistente sobre un jugador del equipo de la Liga del Sur de Bahía Blanca. Con soberbio remate en el tiro libre directo Maximiliano Bowen la colgó en el ángulo derecho del jujeño Ferrario que se estiró y voló pero no pudo evitar la apertura del marcador. Golazo en el primer tiro al arco de la lluviosa tarde.

Cipolletti comenzó a manejar la pelota. Pero sin acercase a la valla del conjunto "tripero". Intrascendente el neuquino "Pope" Díaz, con apariciones esporádicas de Pettineroli, con la entrega de Amarfil, la presencia del prolijo chileno Schultz y el orden táctico del resto, pero sin potencia ofensiva. Pese a ello, igual llegó al empate antes de los veinte minutos de la etapa inicial. En la mitad de la cancha Schultz metió un cambio de frente perfecto para Wagner, el entrerriano realizó un buen control del balón y metió un centro rasante, el golero local Vaccaneo dudó entre controlar o despejar con los puños, la pelota le quedó entre las piernas y llegó la avivada y el puntazo seco del cordobés Fabio Cabral para decretar la igualdad. La etapa inicial se fue sin llegadas de peligro a los arcos.

En el complemento la historia cambió. Sansinena fue más agresivo y contó con un arbitraje sumamente localista. Cada pelota dividida era siempre sancionada para el local, poco a poco fue inclinando la cancha para la valla del "Chapa" Ferrario. Y a los 15 llegó la jugada que determinaría una visagra al encuentro. Cuando el árbitro amonesta al zaguero rosarino Brienzo por exceso verbal y dos minutos después le vuelve a mostrar tarjeta, dos amarillas igual a roja, por quejarse ante una falta que el defensor de Cipolletti adujo que no era y protestó.

Y se acabó la paridad. Sansinena con ventaja numérica fue más que los rionegrinos. Pero contó la ayuda del árbitro. Primero, dando un tiro de esquina que no era , porque la pelota rebotó en un jugador local antes de salir. Y más evidente, porque efectuado el córner el delantero Nicolás Parodi acomodó el esférico con la mano en el piso para rematar cruzado y vencer al uno cipoleño.

Hasta el final Cipolletti fue un manojo de nervios y el árbitro una máquina de sacar amarillas a los jugadores albinegros (seis y la roja al "Cuervito" Brienzo).

Quedó el sabor amargo de lo que pudo suceder en un partido de desarrollo normal desde lo climático y con un arbitraje que no fuera desleal, como ocurrió.

Para Cipolletti las sensaciones que dejó el pleito, que no fue menos que su rival aún con uno menos, que la entrega y la actitud no se negocian, que muestra un excelente estado físico. En contrapartida, se puede correr, poner y luchar, pero hay que jugar y en dos partidos los de Lovrincevich han dado muestras de falta de volumen de juego. Algo mostró Ulises Ojeda, cuando le tocó entrar, pero por ahora es la deuda pendiente.

En un torneo donde nada cambió en cuanto a las sospechas sobre algunos árbitros que dirigen para el establishment, habrá que enfrentar este tipo de circunstancias en cada fecha que se avecina. El domingo recibirá a Liniers de Bahía Blanca, un club ligado al poder de "Chiqui" Tapia y compañía. Es bueno saberlo con antelación, para que luego nada te pueda sorprender.