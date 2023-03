De visitante vale doble, arrancó el Oficial de LIFUNE

Arrancó la temporada 2023 de la Liga de Fútbol de Neuquén. En el Oficial A, cinco de los seis cotejos quedaron para los visitantes, donde el gran golpe lo dio Maronese en el norte de la provincia, Centenario fue contundente en la capital, Unión dio la sorpresa en Plaza, mientras que el Rojo y Alianza festejaron en el final.

Será una temporada reñida, donde son varios los candidatos para el título por diferentes argumentos. En el norte de la provincia, Maronese mostró su potencial ante el campeón defensor, Deportivo Rincón, y se llevó los tres puntos por 2-1. En San Patricio, Independiente inició su renovación con un gran 1-0 ante el santo.

Centenario fue contundente en la capital neuquina, goleó 4-1 a Patagonia, último finalista de la Copa Neuquén. Por otro lado, el único empate se dio en Mitre y Agote, donde Pacífico y Atlético Neuquén repartieron puntos tras el 1-1.

Los duelos Comarca Petrolero- Zapala, quedaron distribuidos. En el 30 de Septiembre, Unión dio el golpe ante Petrolero, ganando 4-3 en la última jugada del cotejo, mismo desenlace en el barrio Don Bosco, donde Alianza se llevó los tres puntos por 2-1.

En el oficial B, los puntos quedaron en su mayoría en casa. Unión Vecinal goleó a El Porvenir 4-0. Los Canales de Plottier superó 3-1 a Esperanza de Rincón de los Sauces y Eucalipto Blanco le ganó 1-0 a San Lorenzo. Fue empate entre Añelo y Bicicross 0-0, y Sapere arrancó derecho en casa, ganando el duelo de barrios 2-0 a Confluencia.

Próxima fecha, el clásico Capitalino será el destacado. Independiente vs Pacífico. Atlético Neuquén vs pacífico, Maronese vs San Patricio, Centenario vs Deportivo Rincón, Don Bosco vs Patagonia, Alianza – Unión de Zapala. En la B: Esperanza- Rivadavia, Confluencia ante Los Canales, El Porvenir recibe a Sapere, Bicicross en Senillosa contra Vecinal, Eucalipto Blanco vs Añelo, y San Lorenzo ante Villa Iris.