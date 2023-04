Peligra la participación de Nadal en Roland Garros

A poco más de un mes para el inicio de Roland Garros los fanáticos de Rafael Nadal consideraron la situación actual del mallorquín como el peor escenario posible para poder disputar, en condiciones normales, el segundo Gran Slam del año, que tiene como sede la arcilla de París.

El tenista español confirmó su baja del cuarto Masters 1000 de la temporada, el que se disputa en Madrid, debido a que no logró recuperarse a tiempo de la lesión que viene aquejando desde su participación en el Abierto de Australia.

“Han sido unas semanas y meses difíciles. Como saben, me hice una lesión importante en Australia. Al principio fueron de 6 a 8 semanas en período de recuperación, vamos por la 14, y no ha sido la evolución que en un principio nos dijeron. Están pasando las semanas, tenía la ilusión de jugar en los torneos más importantes de mi carrera y me he perdido Montecarlo y Barcelona, y no podré estar en Madrid. La lesión sigue sin curarse”, anunció Rafa en un video difundido en sus redes sociales.

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 20, 2023

“Hace unos días decidimos hacer otro tratamiento y esperar que las cosas mejoren. No puedo decir plazos, porque no lo sé. Todos saben lo que significa para mí jugar en Madrid, pero no queda más que intentar darme la oportunidad de competir en algunos de los torneos que quedan en la temporada de tierra. No me queda más remedio que trabajar”, añadió el múltiple ganador de Grand Slams. Ahora la siguiente parada en su calendario debería ser el Abierto de Roma, pero la posibilidad de que tampoco llegue a la cita está más que latente.