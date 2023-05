Vecinal cerró la primera rueda en lo más alto del Oficlal B

Se disputó la fecha 13 del Oficial B de la Liga de Fútbol de Neuquén. Unión Vecinal dio la primera vuelta como sólido puntero y líder del torneo, superó en el final a Confluencia. Además ganaron sus perseguidores, algunos por goleadas, dejando una segunda vuelta vibrante.

Las emociones en el Este de la ciudad llegaron en el final. Chávez puso en ventaja a los de Valentina, lo igualó Lautaro Gutiérrez de tiro libre para el conflu, y en el final, Diego Herrería de penal puso el 2-1 para Unión Vecinal, líder e invicto de la segunda categoría de LIFUNE.

El miércoles fue triunfo de Rivadavia por 5-4 ante Villa Iris, que mantiene al equipo de Cutral Co como escolta. El Porvenir de Plottier goleó a Añelo por 5-1, está tercero, y el domingo recibe en el Nepen Hue al puntero.

Biciciross también logró un importante triunfo, en Senillosa superó 6-1 a Eucalipto Blanco del Limay, mientras que Esperanza derrotó 4-1 a Sapere en Rincón de los Sauces, y los Canales a Rio Grande por 2-0.

El Oficial B tendrá acción nuevamente el domingo, por la fecha 14 y el inicio de la segunda vuelta: Bicicross vs Añelo 16hs, El Porvenir vs Vecinal 16hs, Confluencia vs Sapere 16hs en Sapere, Esperanza vs Los Canales 16hs, Rio Grande vs Rivadavia 16hs, San Lorenzo vs Eucalipto Blanco 16hs. Libre Villa iris.

Oficial B: Vecinal 33, Rivadavia 26*, El Porvenir 23, San Lorenzo 19, Bicicross 19, Los Canales 17, Sapere 16, Añelo 14(P), Rio Grande 13 *, Confluencia 11, Eucalipto 9, Esperanza 8, Villa iris 1(P).