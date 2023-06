Lionel Messi: "No iré al Mundial de Estados Unidos"

Lionel Messi ratificó hoy en China que no está en sus planes participar en la próxima Copa del Mundo.

Lionel Messi, ratificó hoy que no entra en sus planes participar en la próxima edición de la Copa del Mundo, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. El capitán de la Selección Argentina de fútbol, hizo la aseveración en la previa del cotejo que el combinado nacional jugará este jueves desde las 9 ante Australia en Beijing

“Yo creo que no. El de Qatar fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, aseguró el astro argentino en una entrevista con el medio deportivo chino Titan Sports según cita la agencia EFE.

Messi declaró también que pudo ver la final de la Liga de Campeones ganada por el Manchester City a pesar de la diferencia horaria en el gigante asiático y afirmó que Pep Guardiola “es el mejor entrenador del mundo”.

El delantero de la Albiceleste también quiso destacar su “estrecha relación” con el Barcelona, aunque relató que para él “es raro ver” que sin estar presente griten su nombre, sin dejar de considerarlo también “algo hermoso”.

Messi se encuentra en China con la selección de Argentina, vigente campeona del mundo, donde disputará sus dos últimos amistosos antes de las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Australia e Indonesia.

Con el próximo Mundial descartado, Lionel Messi tendrá la oportunidad de despedirse de la Selección argentina en la Copa América de 2024, que se realizará en Estados Unidos. El torneo será la antesala de la Copa del Mundo de 2026, que también organizarán Canadá y México.

Argentina defenderá título que ganó en 2021, en plena pandemia, cuando derrotó a la Selección de Brasil por 1-0 con gol de Ángel Di María en lo que se consideró un nuevo Maracanazo.