Scaloni en Conferencia: “Messi no vende humo y no miente”

Este jueves desde las 9 am, Argentina se medirá en China ante Japón por uno de los dos amistosos en fecha FIFA. Como es habitual, un día antes del cotejo, habló en conferencia de prensa el DT de la selección Argentina Lionel Scaloni, quien fue tajante ante los dichos de Messi sobre su no participación en el próximo mundial: "Me parece muy prudente de un tipo que no vende humo y no miente. La realidad es que va a ir viendo”.

La selección nacional tiene todo casi definido para el duelo ante Australia, si bien Scaloni no dio el 11, anticipó que sería muy similar al combinado que jugó la Final del Mundo ante Francia, con modificación en el ataque, ya que Julián Álvarez se sumó hoy a sus compañeros, y no sería desde el inicio. Los probables 11: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovanni Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di María y Giovanni Simeone o Nicolás González.

El centro de la conferencia fueron los dichos del día previo por parte de Lionel Messi, quien sostuvo que no jugaría el próximo mundial. Ante esto, el DT de la selección fue claro: "Me parece muy prudente de un tipo que no vende humo y no miente. La realidad es que va a ir viendo y, por cómo se va encontrando, vamos a ir decidiendo y es lo lógico. Falta tanto que pensar más allá no tiene sentido. Veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas, que es lo importante. Jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de diez años, es evidente".

Por otro lado, sostuvo que en este proceso no se considera como recambio generacional las caras nuevas, “Convocamos a los que creemos que están bien ahora y tenemos una base para seguir por mucho tiempo con estos jugadores” agregando además que “Si vemos que hay jugadores de otro nivel y que pueden estar y modificar algo en nuestro funcionamiento estamos dispuestos a llamarlos. La idea es seguir convocando a los mejores".

La idea en la gira es que todos sumen minutos ante un escenario incómodo al cambio de horario, “el desafío será continuar, mejorarla y que no nos den vuelta la situación. Seguiremos en la línea de seguir intentando ganar, El objetivo es competir, juntarse, hablar de si hay que cambiar algo o probar algunas cosas en estos partidos".

“El recuerdo del título es imborrable, es la alegría más grande de nuestras vidas, pero hay que seguir. No estamos pensando diariamente en el campeonato del mundo. Eso hace bien para mantener la atención en lo que viene, que va a ser muy difícil".

Destacó Scaloni que Messi jugará todo el cotejo ante Australia, pero que post encuentro tomará un vuelo privado y comenzará sus vacaciones y no estará en el segundo partido de la gira ante Indonesia. “más allá de la liga o el país que sea, lo importante es que se sienta bien y ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien, que de eso se trata, se lo ha ganado y lo tiene bien merecido" dijo en relación a la llegada del Capitán de la selección al Inter de Miami.